Andy Vajna öröksége mintegy 4,7 milliárd forint veszteséget hozott özvegyének

Váratlanul izmosra sikerült az olajcsoport első negyedéve, különös tekintettel a világ és a térség változatlanul koronavírusos gazdaságra.

Az első negyedévben 92 milliárdos nettó eredményt ért el a Mol - derül ki az olajcég tegnap közzétett gyorsjelentéséből. Ez számításunk szerint a csoport történetének negyedik legmagasabb első negyedévi, illetve nyolcadik legnagyobb negyedévi adózott nyeresége. A tavalyi év azonos időszakában ugyanezen soron még 48 milliárdos veszteség szerepelt. A 200 milliárdos, a befektetők és a cég által kiemelten figyelt "újbeszerzési árakkal becsült tiszta, kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti" (EBITDA) eredmény 4,7 százalékos emelkedés tavaly év elejéhez képest. Ez 664 millió dollárnak felel meg, ami jó kiindulópont az idei, 2,3 milliárd dolláros éves cél eléréséhez. Adatbázisunk tanúsága szerint, míg a nettó eredmény történeti távlatban inkább viharos hullámzásként jellemezhető, addig utóbbi tétel sokkal kiegyensúlyozottabb, negyedévente rendre százmilliárd - 2014 óta inkább 150 milliárd - felett jár. Mi több, a 2021 elején 233 milliárdos, abszolút rekordnak számító "normál", vagyis nem "újbeszerzési árakkal becsült, tiszta" EBITDA az elmúlt húsz év során, némi kilengések mellett, lényegében töretlenül emelkedik. Az első negyedévi 1105 milliárdos csoportszintű árbevétel 1,3 százalékos csökkenés. A társaság közleménye a nyereséget kevéssé meglepő tételekkel, így az emelkedő nemzetközi olaj- és gázárakkal, illetve a rekordszintű petrolkémiai árrésekkel magyarázza. Igaz, Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató kommentárjában emlékeztet a járványhelyzetre is, ami változatlanul sújtja a világ és a térség gazdaságát. Kiemelik a kaszpi-tengeri ACG-olajmezőben két éve vásárolt részesedésük kedvező hatását. Míg a finomítók és a gázszállítás gyengébben teljesítettek, a "fogyasztói szolgáltatásoknak" hívott kiskereskedelem nyeresége töretlen emelkedéssel igyekszik beérni a többi üzletágét. Az elnök-vezérigazgató kiemelte a több lábon állás fontosságát is, példaként a kiskereskedelem és a petrolkémia kiemelkedő nyereségét felhozva. Egyszersmind emlékeztetett az év elején bemutatott , az üvegházgáz-csökkentést, illetve a "körforgásos gazdaságnak" nevezett hulladékipart megcélzó stratégiafrissítésükre. Az eredmények többnyire meghaladták az elemzői előrejelzéseket. Így szakértők szerint - legalábbis a versenytársakhoz képest - a Mol-részvény most kifejezetten olcsó. A papír tegnap a 44 164 ponton záró és 0,69 százalékkal eső BUX mellett 2198 forintos értéket elérve két százalékkal drágult.