Szijjártó újra előhúzta a vakcinakártyát Brüsszellel szemben

A testi-lelki élményekkel való töltekezésre hívott fel mindenkit az országos tisztifőorvos, aki fegyverként tekint az oltásokra.



A koronavírus elleni védőoltásoknak köszönhetően visszakaphatjuk a régi életünket – hívta fel a figyelmet sokadjára Müller Cecília az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos a kormányzati tájékoztatóoldalon olvasható reggeli járványügyi adatokat ismertetve, kijelentette:

„Továbbra is javuló adatokról számolhatok be.”

Ugyanakkor azt mondta, még mindig sokan vannak kórházban, és azok is, akiket súlyos, szövődményes betegként lélegeztetőgépen kezelnek. Ezért így buzdított:

„Azt a fegyvert, amelyet a betegség megelőzésére használunk, vagyis az oltások beadását minél szélesebb körben kell alkalmaznunk!”

Ugyanakkor keddi előadásában Müller Cecília a kormányzati kampánynak megfelelően immár az emberekre, az egyénekre hárítja az oltások beadatásának a felelősségét, büszkén említve, hogy hazánkban már hatféle vakcina érhető el. Közölte, hogy kedden megérkezik a leszerződött kétmillió adagból az utolsó 200 ezres szállítmány az orosz Szputnyik 2-es típusú vakcinából.



„Ezzel egymillió ember biztonságát vásárolta meg a magyar kormány” – hangoztatta.

Az országos tisztifőorvos valósággal áradozott az orosz oltóanyag biztonságosságáról és hatékonyságáról, amelyeket, mint mondta, nem csak a magyar szakemberek, hanem külföldi szaklapok is alátámasztották. Megjegyezte még, hogy Magyarországra érkezett még kedden további 334 620 Pfizer-vakcina is. Az amerikai-német fejlesztésű oltóanyagot ugyan nem reklámozta a szakember, azonban az azzal beoltandó csaknem 90 ezer 16 és 18 év közötti fiatalnak hálálkodott elszántságukért, hogy 200 ezernyi kortársukból 84 ezren már regisztráltak.



„Ők szeretnének a leginkább a szabadságukkal élni” – vonta le a következtetést Müller Cecília.



A reggel már szintén ismertetett oltási adatok és a hazai terv aktuális helyzetét ismertetve hozzátette még, hogy az operatív törzs annak a hatezer fiatalnak is lehetőséget ad az „oltakozásra”, akik a múlt pénteki határidőn túl, szombaton regisztráltak, és a szerdai határidőig ők is foglalhatnak időpontot. Így jön ki a 90 ezernyi beoltandó fiatal. Az országos tisztifőorvos szerint a tizenévesek lelkesedésére szükség is van, és mindenkit újabb jótanácsokkal látott el az immár több mint egy éve tartó pandémiás időszak, reményei szerint vége felé:

„Töltekezzünk olyan élményekkel, amelyek testileg-lelkileg segít nekünk a tavaszi fáradtság idején. Felhívom a figyelmet a felelős hírfogyasztásra: a hírek ne befolyásolják a gondolkodásmódjukat, azok, amelyek deprimálják és nem engedik felszabadulni a lelküket. (...) Táplálkozzunk egészségesen és aludjunk eleget, fontos a testmozgás és relaxáció.”

Hozzáfűzte, hogy hamarosan közzéteszik a Poszt-Covid ambulanciák elérhetőségét, és akik még a betegség elmúltával is éreznek tüneteket, vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal. Ugyancsak velük egyeztetve, immár azok is kaphatnak majd oltást, akik 3 hónapon belül estek át a betegségen. Az RTL Klub és más médiumok kérdésére Müller Cecília azt is elmondta:



„Magyarországon eddig még nem azonosították a koronavírus indiai mutánsát.”