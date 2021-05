Tankönyvrendelés "kézi vezérléssel": hiába a hivatalos jegyzék, közvetlen utasítás érkezett

A pedagógiai-szakmai szempontokat semmibe véve írta át több tankerület az iskolák tankönyvigénylési listáját.

Az iskoláknak április végéig kellett leadniuk tankönyvrendeléseiket az állami tankönyvellátónak (KELLO), ám ezt megelőzően még a tankerületeknek is be kellett mutatniuk a listát ellenőrzésre - állítja a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ). Tudnak olyan esetekről is, amikor egyes tankerületek - gyakran az iskolaigazgatót is megkerülve - közvetlenül utasították az iskolai tankönyvfelelősöket, hogy a már elkészült és iskolájukban egyeztetett rendelést írják át, egyes köteteket cseréljenek le az új típusú - ám sokszor kétes minőségű -, a 2020-as Nemzeti alaptantervhez (NAT) igazított állami tankönyvekre . A TANOSZ alelnöke, Romankovics András egy példát is említett a Népszavának: több tankerületben az első osztályosoknak szóló "Játékház" című olvasókönyvet cseréltették le egy újabb típusú állami kiadványra, miközben a rendelésből kihúzott könyv ugyanúgy szerepelt a hivatalos tankönyvjegyzéken. Romankovics András szerint ha egy iskola a hivatalos tankönyvjegyzékről választ tankönyvet, annak jogossága akkor sem vonható kétségbe, ha nem a 2020-as NAT-hoz készült. Úgy véli, ez azt mutatja, hogy már a hivatalos tankönyvjegyzékről sem lehet szabadon választani, egyes tankerületek pedig "kézi vezérléssel" íratják át az iskolák rendelését.