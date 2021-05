Törvényt sértett a kormányhivatal, elmarasztalták őket

A sportkommentátorból vakcinaszakértővé avanzsált külügyi államtitkár csak azokat a részeket szedte ki, amik alátámasztja a kormány propagandáját.

"a 60 éven felüliek esetében korlátozottan állnak rendelkezésre a biztonságosságról szóló adatok, mivel kevesen vettek részt a klinikai vizsgálatokban. "

Kitérnek arra is, hogy nagyjából hasonló biztonságossági eredmény várható az idősebb és a fiatalabb korosztály esetében is. Éppen ezért azon országoknak, amelyek úgy döntenek, hogy ennek a korosztálynak is beadják az oltóanyagot, folyamatosan ellenőrizzék annak biztonságosságát.