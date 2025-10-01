Komoly jogi következményekkel járhat, ha valaki nem tartja be a jogszabályokat.
A jelentős, akár több mint 30 százalékos hibára az adatvédelmi biztos vizsgálata derített fényt. Volt, hogy egy öngyilkost is Covid-betegként regisztráltak.
A tervek szerint egy mobilapplikációban kezelhetjük az összes hivatalos ügyünket.
Egy tavalyi adatvédelmi incidenst követően 1153 személy egészségügyi adatai váltak jogellenesen hozzáférhetővé.
Amikor önkormányzati vezetők hivatalos e-mailben tárgyalják meg, hogy lehet közpénzből kikerülni a kampánytilalmat, arról bizony szabad beszámolni – véli a Helsinki ügyvédje.
Első fokon marasztalta el a Fideszt a bíróság.
Az fdszkt.com nevű oldalt anonim módon jegyezték be, a névtelenséget egy panamai cég biztosítja.
Ha nem állnak le a rögzített beszélgetések elemzésével, a NAIH megtiltaná a közösségi oldal magyarországi adatkezelését – igaz, a Facebook nálunk nem tárol adatokat.
Alig használják a szakorvosok a 20 milliárd forintért kiépített elektronikus adatbázist. Van, aki arra panaszkodik: a fejlesztés miatt csak feleannyi betegre jutna ideje.
Kettős nyomás alá kerülnek péntektől a hazai egészségügyi intézmények, mert a pénteken életbe lépő uniós adatvédelmi rend mellett az adatkezeléssel kapcsolatos magyar jogszabályok is hatályban maradnak.
Ma a betegek számára követhetetlen az egészségügyi adataik kezelése, de még a szakembernek is erősen utána kell gondolnia az éppen aktuális szabályozásnak. A TV2-ben a héten megszellőztetett egészségügyi adatkezelési botrány ismét ráirányította a figyelmet a terület rendezetlenségére.
Nem tudott róla az Index újságírója, Kolbert András, hogy szerepel a fideszes Kubatov-listán, de az adatvédelmi hatóság utasítására levették róla, legalábbis Kubatov Gábor ezt állította a hatóságnak.
Szócska Miklós "kivételes kincsnek" nevezte az egészségügyi adathalmazt, mely a betegek személyes adatainak és kórtörténetének összességét jelenti. Az Orbán-kormány ezt centralizálná egy, az általa kijelölt szerv által kezelt adatbázisba, méghozzá érdemi garanciák nélkül. A szakértő szerint ezzel lényegében megszüntetik az orvosi titoktartást és kiszolgáltatják az állampolgárok adatait, mindenféle jogorvoslat és tiltakozás lehetősége nélkül.