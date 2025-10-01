Vesénkbe láthatnak - Az orvosi titoktartásnak annyi, adatbázist épít a kormány

Szócska Miklós "kivételes kincsnek" nevezte az egészségügyi adathalmazt, mely a betegek személyes adatainak és kórtörténetének összességét jelenti. Az Orbán-kormány ezt centralizálná egy, az általa kijelölt szerv által kezelt adatbázisba, méghozzá érdemi garanciák nélkül. A szakértő szerint ezzel lényegében megszüntetik az orvosi titoktartást és kiszolgáltatják az állampolgárok adatait, mindenféle jogorvoslat és tiltakozás lehetősége nélkül.