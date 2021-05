Megérkezett a magyar helyreállítási terv Brüsszelbe

A vissza nem térítendő támogatások teljes összegére igényt tartunk, ami nagyjából 2500 milliárd forint öt éven át.

Az Európai Bizottság megkapta Magyarország hivatalos helyreállítási és ellenállóképességi tervét - áll brüsszeli testület ma reggeli közleményében. A terv azokat a reformokat és beruházási projekteket határozza meg, amelyeket Magyarország az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (HEE) támogatásával kíván végrehajtani. Az alap kulcsszerepet fog játszani abban, hogy Európa megerősödve kerüljön ki a koronavírus-válságból, és a zöld és digitális átállás is megvalósuljon - írja a Bizottság, amelyhez a magyar tervvel együtt összesen 15 tagállam nyújtotta be eddig nemzeti helyreállítási tervét. Magyarország összesen 7,2 milliárd euró (2500 milliárd forint) összegű vissza nem térítendő támogatást igényel a pénzügyi eszközből. A terv kulcsfontosságú szakpolitikai területek – a zöld átállás, az egészségügy, a kutatás, a digitális gazdaság, a kohézió és a közigazgatás – köré szerveződik, és többek között a fenntartható közlekedés, a fenntartható energiaellátásra való átállás és a körforgásos gazdaság terén vázol fel intézkedéseket. Az előirányzott projektek a HEE teljes élettartamát, azaz a 2026-ig tartó teljes időszakot lefedik. A terv benyújtását az elmúlt hónapokban intenzív párbeszéd előzte meg a Bizottság és a magyar nemzeti hatóságok között. A következő két hónapban a brüsszeli testület ki fogja értékelni a magyar tervet az alapról szóló rendeletben meghatározott tizenegy kritérium alapján. Az értékelés során azt is áttekinti, hogy a terv hozzájárul-e az országspecifikus ajánlásokban azonosított kihívások mindegyikének vagy jelentős részének eredményes kezeléséhez. A Bizottság azt is megvizsgálja majd, hogy a terv értelmében Magyarország a kiadások legalább 37 százalékát éghajlat-politikai célkitűzéseket támogató beruházásokra és reformokra, 20 százalékát pedig a digitális átállásra fordítja-e. Az értékelést követően a pénzügyminiszterekből álló EU Tanácsnak négy hét áll a rendelkezésére, hogy a tervre vonatkozó bizottsági javaslatot elfogadja. Ha a terv elnyeri a Tanács jóváhagyását, megnyílik az út az előtt, hogy Magyarország a neki jutó teljes összeg 13 százalékát kitevő előfinanszírozáshoz jusson. Ennek folyósítása azonban attól is függ, mikor lép hatályba az EU saját forrásairól szóló határozat, amelyet először mindegyik tagállamnak jóvá kell hagynia - olvasható a bizottsági közleményben.