Gerd Müller nyomában

A német labdarúgó-bajnokság 1971/72-es szezonjában a „nemzet bombázója” 40-szer volt eredményes, Robert Lewandowski most 39-nél jár.

Lionel Messi 17 évesen debütált a Barcelona felnőtt csapatában, Cristiano Ronaldo pedig 18 esztendős volt, amikor a Manchester United szerződtette. Robert Lewandowki, a Bayern München 32 esztendős futballistája számára a tinédzserévek korántsem alakultak ennyire jól, ugyanis pálcikákra hasonlító lábai miatt sokan csúfolták. A Legia Warszawa 17 évesen el is tanácsolta, ezt követően a harmadosztályú Znicz Pruszków csapatához került, amelyet gólkirályként bajnoki címhez segített hozzá. A másodosztályban fokozni tudta a tempót, 21 találattal ismét gólkirály lett, majd az elsőosztályú Lech Poznan igazolta le 1,5 millió euróért. A 2009/10-es szezonban 18 találattal lett gólkirály, klubját pedig bajnoki címre vezette – ekkor számos külföldi együttes figyelmét felkeltette. Az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörése miatt egy hétig nem tudott Angliába utazni, ez az idő pedig elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy meggondolja magát és ne fogadja el a Blackburn ajánlatát. Végül a Jürgen Klopp által irányított Borussia Dortmund – amelynek színeiben 178 mérkőzésen 103 gólt szerzett – vásárolta meg 4,5 millió euróért. Amikor 2011-ben megérkezett új klubjához úgy érezte, neki akkor is edzenie kell, amikor mások szabadnapot kaptak. „A fájdalom nem volt fontos, de három hónap után túlságosan fáradt voltam, ezért több időre volt szükségem, hogy megmutassam, mit is tudok” – emlékezett vissza Lewandowski, aki második dortmundi szezonjában kezdte el ontani a gólokat. A lengyel futballista nem figyelt oda az egészséges táplálkozásra, minden reggel kukoricapelyhet fogyasztott tejjel. „Azt hittem ez így rendben van, mivel nem volt gond a súlyommal. De sokszor már 10-11 órakor fáradt voltam, és nem tudtam, hogy miért” – jelentette ki Lewandowski, aki később elhagyta a tejet, majd a finomított cukrot is. A futballista 2013-ban nősült meg, dietetikus felesége pedig segített neki abban, hogy megtalálja a helyes utat. „Nem számíthattam azonnali eredményekre. Tudtam, hogyha valamivel később lépek be a legmagasabb szintre, akkor tovább is ott maradhatok.” A lengyel csatár 2014-ben szerződése lejártával ingyen szerződött a Bayern Münchenhez, melynek színeiben azóta 327 mérkőzésen 292 gólt szerzett. Már klublegendának számít, a következő két fordulóban pedig végérvényesen beírhatja a nevét a bajor együttes történelemkönyvébe. A Bundesliga gólrekordját a korábbi Bayern-ikon, Gerd Müller tartja, ő az 1971/72-es bajnoki szezonban 40 találatot szerzett. Az évtizedek teltek-múltak, de senki sem tudta megközelíteni a „nemzet bombázóját”. Az előző szezonban Lewandowki 34 gólig jutott, a mostani kiírásban pedig már 39-nél jár. A lengyel neve mellett 25 fordulót követően 35 találat állt, ezt követően azonban megsérült,négy bajnokit is ki kellett hagynia. Formája azonban nem esett vissza, legutóbb a Mönchengladbach ellen 6-0-ra megnyert meccsen háromszor volt eredményes. „Őszintén mondom, csodálkozom. Amikor Gerd Müller megdöntötte a ligarekordot, még a Bayernnél sem voltam. Azt hittem, hogy ezt a csúcsot senki sem javítja meg. Lewandowski a klub történetének egyik legnagyobb csatára” – mondta a múlt heti siker után Karl-Heinz Rummenigge, a klub vezérigazgatója. „Nem érzem magam 32 évesnek. Jobban érzem magam, mint 26 vagy 27 évesen” – nyilatkozta a gólzsák. Csapata az utolsó két fordulóban előbb a magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató Freiburggal, majd az Augsburggal találkozik, így minden esély meg van arra, hogy beállítsa vagy akár túl is szárnyalja Müller megdönthetetlennek hitt rekordját. A 75 esztendős futball-legenda azonban aligha fog értesülni erről, ugyanis Alzheimer-kórban szenved és évek óta magatehetetlenül fekszik egy öregek otthonában. Lewandowski a Bundesliga-rekordtól függetlenül szinte biztosan megszerzi majd az Aranycipőt, mivel Messi 29, Ronaldo pedig a maga 28 találatával messze lemaradt mögötte. A közelmúltban az angol sajtó a két BL-döntős csapat, a Manchester City és a Chelsea érdeklődéséről számolt be, a futballista azonban a Tuttosportnak adott interjúban leszögezte, esze ágában sincs távozni Münchenből. „2023-ig szerződésem van, én pedig boldog vagyok – jelentette ki Lewandowski. Hozzátette: már nagyon várja a közös munkát Julian Nagelsmann-nal, aki a nyáron váltja Hansi Flicket.