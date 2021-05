Visszatértek a befektetők a lakáspiacra

Ugyan a statisztikai hivatal legfrissebb adatai kedvezőek, az építőipar teljesítménye összességében mégis hullámzó volt.

Márciusban az építőipari termelés 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az előző hónaphoz képest pedig több mint 11 százalékos volt a növekedés. A KSH friss adatai tehát kedvezőek, ám az utóbbi hónapokban az ágazat teljesítménye meglehetősen hullámzó volt. Tavaly novemberben például 4 százalékos volt az éves növekedés, majd decemberben 0,3 százalékkal esett vissza. Idén januárban újabb 7 százalékos bővülés jött, amit a februári kétszámjegyű hanyatlás, majd a márciusi növekedés követett – emlékeztetett Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Szerinte a márciusi bővülés is elsősorban az alacsony bázisnak, vagyis a tavaly márciusi gyenge eredményeknek köszönhető. Az utóbbi hónapokban hektikus teljesítménye egyébként összességében 2 százalékos visszaesést hozott az idei első negyedévre az építőiparnak. Németh Dávid szerint a következő időszakban várhatóan magára talál majd az ágazat. A március végi szerződésállomány ugyanis 13 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit, a szerződések összértéke pedig több mint 2600 milliárd forintra rúgott. Hasonló összegre évek óta nem volt példa. Az elemző arra is kitért: a két fontos alágazat közül egyelőre csak az épületépítések húzzák a termelést. Eközben a Duna House adatai alapján a befektetők ismét visszatértek a lakáspiacra. Áprilisban 13 511 lakóingatlan cserélt gazdát, Budapesten pedig – az idén először - a befektetési szándék volt a vásárlás fő oka. Tavaly áprilisban még a nagyobb lakásba költözés és az első lakás megvétele volt az elsődleges indok. Most viszont a fővárosi vevők 41 százaléka a befektetést jelölte meg célként, miközben tavaly csak 35 százalék volt arányuk. Vidéken egyelőre nem látszik növekedés a befektetői aktivitásban, így továbbra is csak minden ötödik vevő érkezik befektetési szándékkal. A fő cél – 39 százalék – a nagyobb ingatlanba költözés. A meglévő befektetésektől sem vidéken, sem a fővárosban nem igyekeznek nagy számban megszabadulni a tulajdonosok: Budapesten 6, vidéken 7 százalékban jelölték meg ezt az okot az eladók. Az adatokból az is látszik, hogy az erős évkezdés után továbbra nagy a forgalom a lakáspiacon: 2019-hez képest mindössze 5 százalékkal csökkent az adásvételek száma, a koronavírusjárvány első hulláma miatti tavaly áprilisi mélyponthoz képest pedig dupláztak az eladások. A Duna House hasonló folytatást vár a következő hónapokban, így 75-80 ezer lakáspiaci tranzakcióra is sor kerülhet az idei első félévben.