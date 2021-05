Válás milliárdos módra

Amikor Melinda és Bill Gates bejelentették, hogy 27 évi házasság után válnak, minden jel arra utalt, hogy a világ egyik leggazdagabb házaspárja diszkréten megy szét. Azóta kiderült, hogy a Microsoft társalapítója sem ússza meg botrány nélkül: a Wall Street Journal értesülése nyomán arról számolt be a világsajtó, hogy a feleség már két éve ki akar szállni, amiért a férje túl sokat találkozott a pedofíliáért elítélt Jeffrey Epsteinnel.

Kulturáltabb nem is lehetett volna, ahogy Gatesék nyilatkoztak válási szándékukról – egy szűkszavú Twitter-üzenetben, május 3-án. Arról írtak, hogy házaspárként nem együtt folytatják az életüket, de ezzel nem ér véget közös munkájuk jótékonysági alapítványukban. Büszkén említették három gyermeküket, egyúttal arra kértek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánszférájukat, ahogy új szakaszt kezdenek életükben. Úgy tűnt, békében megállapodnak csillagászati vagyonuk megosztásáról is. A Gates-vagyont, amely a negyedik legnagyobb a globális Forbes-listán, 146 milliárd dollárra becsülik. Ez forintban kifejezve csaknem 43 ezermilliárd, ami nagyjából megfelel Magyarország 2018-as bruttó hazai össztermékének (GDP). Ekkor még szó sem esett a pedofil ismerősről.

Egy kínos ember

Pedig már azelőtt sem volt titok, hogy Bill Gates ismerte az elhíresült Jeffrey Epsteint. Erről másfél évvel ezelőtt, 2019 őszén írt először a New York Times. Többször is találkoztak egymással, sőt az is megesett, hogy Gates Epstein manhattani lakásában éjszakázott. Gates szóvivője akkor annyival intézte el a dolgot, hogy a két üzletember „jótékonysági témákat vitatott meg” egymással. Gates a nyilatkozat szerint utólag megbánta a találkozókat, és már úgy látja, hibázott. Ez utóbbi tipikus – ahogy az angolszász világban mondják – understatement, azaz a valóság elbagatellizálása. A New York-i születésű pénzember ugyanis a találkozók idején már jogerősen elítélt, hírhedt pedofil volt. Egy floridai bíróságon 2008-ban bűnösnek is vallotta magát, ám egy számára rendkívül előnyös vádalku keretében akkor még megúszta 13 havi szabadságvesztéssel, jóllehet szövetségi ügynökök 36 kiskorú lányt azonosítottak, akiket szexuálisan kihasznált. Talán ez az arcpirítóan enyhe ítélet keltett hamis biztonságérzetet Epsteinben és megdöbbentően szerteágazó baráti körében, amelynek prominens tagja volt András yorki herceg, az angol királynő fia is. Ugyancsak kapcsolatot tartott két volt amerikai elnökkel, Bill Clintonnal és Donald Trumppal. 2019 nyarán ismét őrizetbe vették Epsteint, és újabb vádakat emeltek ellene. A vádiratban az állt, 14 év körüli lányokat csábított villáiba, hogy pénzért szexeljen velük. Sőt egész emberkereskedő hálózatot szervezett, hogy mindig legyen új felhozatal kiskorú áldozatokból. Ekkor már csillagászati összegű óvadék ellenében sem helyezték szabadlábra. Néhány héttel később börtöncellájában holtan találták a 66 éves férfit. A hivatalos vizsgálat megállapítása szerint felakasztotta magát, ám a körülmények igencsak gyanúsak. Az őrök, a szabályokat megsértve, órákon át rá se néztek, nem működtek a biztonsági kamerák sem. Sokan kételkednek az öngyilkosságban, hiszen Epstein halálával befolyásos emberek lélegezhettek fel. Az sem meglepő, hogy Melinda Gates semmilyen módon nem akar a botrány részese lenni.

Osztozkodás nagyban

A WSJ forrásai szerint az asszonyt már 2013-ban zavarta férjének kapcsolata az elítélt pedofillal, ám hiába sürgette, közös alapítványuk még ezután sem szakított a rossz hírű alakkal. Már azt is tudjuk, a házaspár ügyvédei jó ideje alkudoztak a vagyonmegosztásról, és feltehetőleg megállapodásra is jutottak a bejelentés előtt. A Forbes magazin közölte, hogy Bill Gates vagyonkeze­lő holdingja, a Cascade Investment már aznap 2,4 milliárd dollár értékű részvényt ruházott át Melinda nevére. A csomagban a legkülönfélébb nagyvállalatok értékpapírjai szerepelnek, üdítőital-gyártótól kanadai vasúttársaságon és autókereskedő cégen át mexikói televíziós vállalkozásig. Figyelemre méltó, hogy Microsoft-részvények nincsenek a portfólióban, ezek nagy részétől ugyanis már korábban megvált a szoftvergyártó társalapítója (mostanára 1, azaz egy százaléknál is kisebb részesedése maradt benne). Jó egy évvel ezelőtt az igazgatótanácsot is ott hagyta, azzal az indoklással, hogy minden idejét a jótékonykodásra fordíthassa. Egyelőre bizonytalan, hogy mi lesz a hatalmas Gates-alapítvány sorsa a válás után. Az amerikai média arra számít, hogy Melinda saját jogon új jótékonysági programokat kezd (lásd: keretes írásunkat). Érdemes egy pillantást vetni arra is, hogyan számoltak be a részvénypakett átruházásáról magyar online portálok, méghozzá nem is a bulvár kategóriában. Olyan címeket találunk, hogy „Melinda Gates még el sem vált Billtől, de máris milliárdos” (nlc.hu), illetve „Egy csapásra milliárdossá tette a válás Melinda Gatest” (hvg.hu). Ez a szemlélet több szempontból is furcsa. A házastársi vagyon közös, a pár állandó lakhelye pedig Washington állam, ahol a törvények szerint a vagyont fele-fele arányban is feloszthatják. Találóan jegyezte meg egy online kommentelő: ennyi erővel akár azt is írhatnák, „Melinda Gates elvesztette vagyonának a felét”. Ráadásul a pár közös munkahelyén ismerkedett meg 1987-ben: Melinda szintén a Microsoft alkalmazottja volt, az ő munkája is hozzájárult a szoftverfejlesztő cég elsöprő sikeréhez, amelyből a vagyon jelentős része származik.

Járványos hülyeség

A 2000-ben létrehozott Bill & Melinda Gates Alapítvány tényleges irányítójának kezdettől a feleséget tartották bennfentesek, hiszen az ezredfordulón a férj még a Microsoft napi munkáját irányította vezérigazgatóként. Két évtized alatt – közlésük szerint – mintegy 55 milliárd dollárt adtak jótékony célra, a szegénység és betegségek elleni harcra, orvosi kutatásokra. Igaz, az alapítvány már korántsem kizárólagos családi vállalkozás. Beszállt egy másik filantróp milliárdos, Warren Buffet is, majd a kezdeményezéshez csatlakozva azóta több mint 200 prominens vállalta, hogy vagyonának legalább a felét nemes célra áldozza. Legtöbbet emlegetett projektjük célja, hogy egy nemzedéken belül legyőzzék a maláriát. Jelentős összegekkel támogatták a járványos gyermekbénulás elleni védőoltás terjesztését, valamint az afrikai ­ebolakitörések elleni küzdelmet. Más programjaik újszülöttek és kismamák egészségére összpontosítanak, illetve a mezőgazdaság és az oktatás korszerűsítését segítik a harmadik világban. Az alapítvány mintegy 1600 főállású alkalmazottat foglalkoztat. Tavaly óta óriási összegeket költöttek a Covid–19 elleni védekezésre is. Ez azonban azzal a mellékhatással járt, hogy a vírustagadó és oltásellenes szubkultúrában Bill Gates egy csapásra az összeesküvés-elméletek főgonosza lett. Az interneten olyan meghökkentően képtelen vádak terjednek, hogy a milliárdos maga szabadította az emberiségre a járványt, a védőoltással pedig mikrocsipet ültetnek az emberekbe, hogy azon keresztül ellenőrizzék és irányítsák őket. Az efféle tébolyult ötletek különösen népszerűek lettek az amerikai elnökválasztás körüli zűrzavarban Donald Trump szavazói között (gyakran még dr. Anthony Faucit, a fertőző betegségek elleni szövetségi főhivatalnokot is belekeverték a rémmesékbe). A közösségi médiában milliószám lájkoltak, illetve osztottak meg dezinformációs tartalmakat, amelyek „leleplezték Gates ördögi tervét”. E démoni szerepben a milliárdos üzletember lekörözte a korábbi emblematikus bűnbakokat, Barack Obamát, Hillary Clintont, sőt még Soros Györgyöt is.