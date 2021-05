Az MNB kivonul a Corvinuson indított képzések mögül

A döntés mögött személyi konfliktus áll.

Jelen értesülései szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiviszi a Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) működő képzési portfóliója mögül a pénzt. Az MNB 2015-ben kötött együttműködési megállapodást az egyetemmel, így jött létre az MNB Tanszék, amely 2020 nyarától önálló Intézeti státuszban, MNB Intézetként működött. A lap szerint a döntés mögött személyi konfliktus áll: Anthony Radev, a BCE elnöke és az egyetem alapítványának (Maecenas Universitatis Corvini) egyik kuratóriumi tagja, Palotai Dániel között mérgesedett el a helyzet. A Jelen úgy tudja, hogy a viszony folyamatosan romlott az elnök és Palotai között. Palotai – aki 2013–2020 között az MNB ügyvezető igazgatója volt, az egyetemen pedig kurátori tagsága mellett az MNB Intézetének oktatója – folyamatosan próbálta a szakmai érveit képviselni, azonban Radev, ahogy egyik forrásuk fogalmaz, „nem vette komolyan, hogy az egyetem vezetésében rajta kívül mások is ülnek”. A konfliktus elérte a jegybank elnökét, Matolcsy Györgyöt is, a lap szerint a kivonulásról szóló döntést ő hozta meg. Emlékeztetnek: Radevvel kapcsolatban többször is előkerült, hogy „nehéz vele kijönni”. Információik szerint Pavlik Lívia, a BCE korábbi kancellárja, aki az intézmény modellváltásának előkészítésében kulcsszerepet vállalt, az elnökkel való konfliktusok miatt távozott az egyetemről, és Lánczi András, a BCE eddigi rektora többek között szintén Radev miatt nem indul újra a rektori székért. Radev sziklaszilárd támogatója ugyanakkor Hernádi Zsolt, a MOL vezére, aki szintén kuratóriumi tag, és úgy tűnik, egyelőre Orbán Viktornak sem ingott meg benne a bizalma, még annak ellenére sem, hogy a BCE, mint az első modellváltott intézmény sikere presztízskérdés a miniszterelnöknek.

Anthony Radev Fotó: SEED School for Executive Education and Development

A Jelen megkereste a BCE-t és az MNB-t is. A Budapesti Corvinus Egyetem a közleményében megerősítette a cikkben szereplő értesülést. „A Magyar Nemzeti Bank úgy döntött, hogy a Corvinusszal való együttműködését lezárja. Az MNB és a Corvinus vezetése jelenleg közösen dolgozik a zökkenőmentes átálláson, így sem az oktatási portfóliót, sem a diákokat, sem pedig az oktatókat nem éri hátrány. A Corvinus a továbbiakban külső partner bevonása nélkül is biztosítja a zavartalan működés feltételeit” – olvasható a szerkesztőségnek küldött levélben, amely külön hangsúlyozza, hogy „az MNB és a Corvinus között semmiféle szakmai konfliktus nincs és nem is volt.” Válaszolt a lapnak az MNB is, amely nem cáfolta az értesülést. „A Magyar Nemzeti Bank – a jegybanktörvénnyel összhangban – feladatának tekinti a pénzügyi kultúra, az ezt megalapozó közgazdasági gondolkodás, illetve az ezt segítő intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését az általános közgazdasági gondolkodástól a tudományos tevékenységek támogatásáig. Ezért a Magyar Nemzeti Bank célja, hogy emelje a magyarországi közgazdasági oktatás színvonalát és növelje az általános közgazdasági műveltséget oktatási programok szervezésével és támogatásával, valamint a kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásával. A Magyar Nemzeti Bank természetesen folyamatosan keresi, hogy támogatásával milyen új területeken tud katalizátorként megjelenni és erről minden esetben aktívan tájékoztatja az edukációs közösséget” – olvasható a Jelennek küldött levélben.