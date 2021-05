Kovách Imre: a NER-nek mindenre van válasza, még ha rossz is

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció társelnöke korábban kérdést intézett a kormányfőhöz, ám arra a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkától kapott választ. Pontosabban kapott volna, ha a Dömötör Csaba közléséből kiderült volna az, amire az ellenzéki képviselő kíváncsi volt.

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke és parlamenti képviselője írásbeli kérdésben érdeklődött Orbán Viktor miniszterelnöknél arról, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség mennyit fizetett a „celebek nyitási szponzorálására”. A képviselő emlékeztetett arra, hogy korábban a 444 arról számolt be, hogy több híresség is #reklám, #csodásmagyarország hashtagekkel ellátott fotókkal ünnepelték a terasznyitást közösségi oldalukon, sőt volt, aki az „Orbán Ráhel bizalmasa”, Guller Zoltán által vezetett MTÜ kiadványát reklámozta. Vadai Ágnes arra is kíváncsi volt, hogy kik és mennyi pénzt kaptak a posztjaikért. Kérdésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Dömötör Csaba adott igencsak foghíjas választ. Azt írta, hogy a kormány az MTÜ közreműködésével továbbra is igyekszik minden lehetséges eszközzel támogatni a járvány sújtotta turisztikai-vendéglátó ágazatot . Úgy fogalmazott, hogy a mielőbbi talpra álláshoz arra is szükség van, hogy az érintett vállalkozások a beoltottak számának folyamatos növekedésével, és így a gazdaság fokozatos újraindításával ismét bevételhez jussanak.