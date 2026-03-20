Négy év alatt Magyarország nagyon messze került a széles középosztály kialakulásától.
Tetszik vagy nem tetszik, a NER stabil, s jól tudja kezelni azon konfliktusokat is, amelyek révén megrendülhetne egy rendszer politikai stabilitása – jelentette ki a Népszavának adott videóinterjújában Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora. Szerinte a NER-t kritizálók nagyobbik része sem akar radikális változásokat.
A Társadalomtudományi Kutatóközpont osztályvezető professzora szerint az ellenzéknél csírájában sem tűnik fel olyasmi, amiből kinőhetne bármi, és a bizonytalanok körében sem látja a rendszerdöntő mérget.
A szociológus pozitívumnak tartja, hogy a „bűnrossz ellenzéki stratégia és kampány ellenére is” a hatpárti összefogásra szavazott.
A szociológus szerint a Fidesz megadja a leszakadt tömegeknek a közösséghez tartozás illúzióját.