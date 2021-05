Szabad szemmel: Karácsonynak igenis szüksége van egy kis szemtelenségre

Aki képes Orbánt megszorítani/legyőzni - ilyennek látják a főpolgármestert a külföldi lapok.

Kelet-Európában javában felfelé tartanak a kamatok a kötvénypiacokon , függetlenül attól, hogy mit mondanak az érintett jegybankok. Az MNB és lengyel társintézménye most éppen azt mantrázza, hogy nem kell aggódni a meglóduló infláció miatt, mert az csak átmeneti, ezért inkább várni kell, illetve a gazdasági kilábalást kell serkenteni a járvány enyhülésével. A kereskedők azonban nem ennyire türelmesek. A Bloomberg adatai azt mutatják, hogy a piaci szereplők két éven belül a kamatok 1,3 százalékos emelkedésével számolnak. Virovácz Péter, az ING közgazdásza azt mondja, hogy a központi bank kötéltáncot folytat, mert ha sikerül elhitetnie, hogy a fogyasztói árindex jövőre a 2-4 %-os sávban marad, akkor kibekkelheti a magasabb átmeneti értéket. Csakhogy a kötvényeladások azt mutatják, hogy hat az aggály, mármint hogy a fellendülés hatására belegyorsít az inflációs spirál. A JPMorgan szakértői azt tanácsolják, hogy jelenleg nem szabad nagyobb mennyiségben kelet-európai értékpapírokat venni. Viszont ha a jegybankok leállnak a vásárlásokkal, az nagy kockázat, mert az MNB-hez kötődik az ilyen ügyletek csaknem egyharmada. Ugyanakkor a magasabb infláció tényleges veszélyt jelent. Magyarországon az éves ütem már 5,1 százalékra gyorsult. Vagyis átlépte a jegybank tolerancia határát. A JPMorgan szerint arra kell készülni, hogy veszélybe kerül a program, mármint hogy a Matolcsy-féle intézmény folyamatosan pénzt pumpáljon a gazdaságba.

Bizonyosnak tekinthető, hogy Kína nem csupán kulturális, hanem fizikai értelemben is elnyomó intézkedéseket alkalmaz az ujgurokkal szemben, ami kimeríti a népirtás fogalmát – állapítja meg a vezércikk . Pedig az 1948-ban jóváhagyott ENSZ-megállapodás kimondja: soha több nem ismétlődhet meg a genocídium. Csakhogy a tények arra utalnak, hogy a kínai hatóságok nem egyszerűen agymosást alkalmaznak a táborokba zárt ujgur kisebbséggel szemben, tehát rákényszeríti tagjait, hogy adják fel nyelvüket és kulturális hagyományaikat, de emellett még brutálisan korlátozza a születések számát is. Hszincsiang tartományban sokáig nem volt komoly következménye annak, hogy a családok a hivatalosan engedélyezettnél több gyereket vállaltak. Ám a hivatalos adatokból az derül ki, hogy a születések száma egy ideje radikálisan csökken, ami összefügghet a tömeges sterilizálásokkal, az erőszakos családtervezéssel és vétkesekre kirótt drasztikus büntetésekkel. A folyamat 2017-ben indult be, és azóta meredeken zuhan az újszülöttek száma. Csak 2018-ban majdnem 44 %-kal lett kisebb. Azaz kétszer annyi, mint amennyit Kambodzsában a vörös khmerek számlájára kellett írni azok rémuralmának csúcsán. A lap ezért azt javasolja a jövőre esedékes pekingi téli olimpiát támogató multiknak, így a Bridgestone-nak, az Intelnek, a Coca-Colának, a Samsungnak, a Toyotának, a Visának, a Panasonicnak és a többinek, hogy nagyon figyeljenek oda. Mert könnyen lehet, hogy a „soha többé”-ből újabb népirtás lesz.