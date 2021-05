Hamletté válni 82 évesen – Valakinek sikerült

Vetíthetnek a mozik, ám a védettségi igazolás és annak szabályozása miatt a piac jelenleg tetszhalott állapotban van.

Bár május 1-én újranyithattak a magyarországi mozik, a sajátos szabályozás miatt az látogatottságuk inkább jelképes, mintsem piaci alapú. A Filmforgalmazók Egyesületének gyűjtése szerint 6656 néző volt a hétvégén a mozikban, ez 193,1 százalékos növekedés az előző hétvége 2724 nézőjéhez képes. Persze, nem érdemes ezeket a számokat a pandémia előtti, több százezres forgalomhoz hasonlítani, mert a vetítőhelyeknek eddig sosem tapasztalt zárás után és teljesen új körülmények között kell újra indulniuk. Méghozzá szigorított helyzetben: a magyar módszer szerint csak az léphet be a vetítőterembe, akinek van védettségi igazolása, illetve, ha tizennyolc év alatti, akkor hoznia kell magával egy védettséggel rendelkező kísérőt. Miután elkezdték oltani a tizenhat év felettieket, a jelenlegi rendelet lehetővé teszi majd, hogy akár egy beoltott tizenhat éves kísérhet majd egy tizenhét éves nem beoltottat – ez akár ideális is lehet egy randihoz.



Iparági szakemberek szerint az lenne a civilizált megoldás, ha azoktól követelnék meg a védettségi igazolást, akik beolthatók, és akik valamilyen oknál fogva nem vehetik fel az oltást, azokat nem szabadna kitiltani a mozikból. Arról nem is beszélve, hogy a tinik mehetnek teraszra, plázába és iskolába is – csak moziba és kulturális eseményekre nem.

Ez a korlátozás okozza azt a helyzetet, hogy bár a mozik nyitva lehetnek, és sokan élnek is a lehetőséggel, tetszhalott állapot uralkodik a piacon. Ezt a számok is bizonyítják: a hétvége legnézettebb filmje a Szuperagy című romantikus komédia 1461 eladott belépővel. A Top 10-es lista tizedik helyén, az idei Oscar-gálán a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában elismert Ígéretes fiatal nő című meghökkentő thriller 173 nézőt tudott összehozni. Az arányokhoz hozzátartozik, hogy az éllovas produkciót országosan 24 moziteremben vetítették, akár napi több előadásban, utóbbit viszont csak egyetlen egyben. Bár a Filmforgalmazók Egyesülete nem közöl kihasználtsági adatokat, ha figyelembe vesszük, hogy a Szuperagyból naponta több előadás is meg volt hirdetve a vetítőhelyeken, nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a rideg valóság az egy-két lézengő ember a moziteremben. A számokhoz hozzá tartozik, hogy a hazánkban piacvezető szolgáltató, a Budapesten legtöbb termet üzemeltető és néhány vidéki városban monopolhelyzetben lévő Cinema City még nem nyitotta meg multiplexeit. Azaz, akkor lehet majd valódi nézőszámokról beszélni, ha a multiplex gigalánc megnyit, hiszen a forgalom akár azonnal megtízszereződhet. – Nincs döntés arról, hogy mikor nyitunk meg – mondja lapunknak Buda Andrea, a Cinema City marketing és PR igazgatója, aki sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja azt a következtetésünket, hogy május 27. lesz végül a nagy nap, miután erre az időpontra hirdette meg az azonos tulajdonosi körben lévő Fórum Hungary nevű forgalmazó a Szörnyella című, Emma Stone főszereplésével készült Disney filmet. Persze ez a bemutató időpont is változhat, hiszen a Fórum már elhalasztotta a Lelki ismeretek és A nomádok földje című Oscar-díjas művek premierjeit. Így aztán – az InterComot kivéve – az összes forgalmazó is tolja bemutatóik időpontját, igazodva a Cinema City-hez.



Több forrásból megerősítették, hogy amíg a védettségi igazolással kapcsolatban nincs logikus és átlátható szabályozás és a fő célcsoport ki van tiltva a mozikból, addig nem lehet nyereségesen üzemelni, a veszteség-termelést pedig nem lehet senkire sem rákényszeríteni.

A döntéshozók azonban csak marginálisan foglalkoznak a kérdéssel: Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester például a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az ott lakó 16-18 éveseket két darab mozijeggyel és egy páros menüvel (4,8l popcorn es 2x0,75l üdítő) igyekezne az oltás felvételére motiválni. Kérdés, hova? Tippünk: a Kultik Csepeli mozi. Aggasztó a művészfilmek statisztikája is: a premierként induló Wendy című spirituális dráma 46 nézőt hozott össze, pedig Benh Zeitlin rendező korábbi filmje, A messzi dél vadjai nagy sláger volt itthon is az art-mozikban. Piaci szakértők szerint jelenleg a korábban tervezett nézőszámnak a tizedére lehet számítani egy-egy művészfilmnél. Nem csak az volt tehát a kihívás, hogy a moziüzemeltetők és a moziforgalmazók túléljék az elmúlt másfél évet, az előttük álló következő másfél esztendő „visszaépülése” is legalább olyan nehéz lesz.