A színlap szerint Shakespeare Hamletje után rendezte meg a Katona József Színházban ifj. Vidnyánszky Attila a némacsend című előadást, amelyben valóban alig hangzik el szó, a mozgás és a zene dominál.
Én csak 1976-ban figyeltem föl rá, amikor ötvenhatos menekült rendező-barátom, Vas Róbert felkért, hogy készítsek néhány versfordítást „My Homeland” (Hazám) című filmjéhez, amelyik főleg angolra fordított magyar verseken keresztül próbálta bemutatni a huszadik századi magyar kultúrát és ehhez felkért olyan, akkor már neves színészeket, mint Judi Dench és Alan Bates.
Már többször színre vitte a drámát, de talán a mostani teljesen mai nyelvi változat a legelkeseredettebb és legradikálisabb.
A Színházi Olimpia keretében a Városmajori Színpadon mutatták be a neves francia író, rendező és színész, Olivier Py Hamlet-parafrázisát.
Hamlet személyes konfliktusa állt a Dél-afrikai Köztársaságból érkező előadás középpontjában. A Shakespeare-dráma érzelmi kavalkádját bábjátékkal jelenítették meg.
A VIII. MITEM nyitányaként a Kolozsvári Állami Magyar Színház Hamletjét játszották szerda este a Nemzeti Színházban. Noha az ukrán és orosz társulatok a háború miatt nem jönnek Budapestre, 11 országból 13 együttes látható a fesztiválon.
Szerdánként összeül a két gyerekkori barát, és műhelyükben közös életművet kalapálnak. Ők, Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba, a Pitymalló Kesely, amely – ahogy mondják – régi korok művein lakmározik. Nem állnak haptákban a tabuk előtt, céljuk a konvenciók feje tetejére állítása, amit most a Hamlearjükkel is bizonyítanak. Ebben a Hamletet vonják össze a Lear királlyal és a Bánk bánnal. A könyvalakban is megjelent mű szerzőpárosának felével, Győrei Zsolttal (jobbra) beszélgettünk.
"Kor-vak, nem-vak és szín-vak" előadásban játssza Hamletet Sir Ian McKellen, aki a színházi szakma legidősebb dán királyfija lesz.
Egy újabb színházi felvétel, amely jóleső nosztalgiát ébreszt és persze tartogat új felfedezéseket is: Shakespeare Hamletje a Bárka Színházból.
Aki Shakespeare-parafrázisra számít Esze Dóra Ünnepi Könyvhétre megjelent új regénye, a Hotel Hamlet kapcsán, nagyon rafinált módon meg is kapja – de ennél jóval többet is! Például nem árt, ha járatos az Ulysses világában is. A dániai Helsingør városa Elsinore szállodájának vezetői posztjáról kipöccentik Hamletet, Claudius és Polonius urak pedig átveszik a hatalmat. Ezzel kezdetét veszi a téboly, a hotelben szolgáló horatiók és opheliák ugyanakkor felveszik a kesztyűt… A szerzővel viszont csak érintőlegesen beszélgettünk a szállodaipar visszásságairól.
A Hamlet viszont a drámák drámája, Shakespeare életművében is a Number One, és nem csupán a színész a „kor foglalata”, hanem valószínűleg, tán örökkön-örökké, ez a halhatatlan remekmű is.
Látványos, a nézőket is bevonó, és a fiatalokat is megszólító előadást rendezett Eszenyi Enikő a Vígszínházban.
Rút, kegyetlen világról, eldurvuló hatalomról beszél a székesfehérvári Vörösmarty Színház Hamlet előadása, amit a Vígszínházban vendégjátékon láthattunk. De mindezt eléggé általánosságokban teszi, olykor esztétizál ahelyett, hogy ütőssé válna.
Shakespeare halálának négyszázadik évfordulója alkalmából a hétvégén több helyen emlékeztek a ma is sokat játszott szerzőre. Budapesten a Shakespeare-szobornál műsorral egybekötött koszorúzást rendeztek szombat délelőtt. A zenés irodalmi műsort vezette és összeállította Nagy Károly.
A Magyar Teátrumi Társaság (MTT) arra kéri a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyétől visszalépő színházakat, hogy fontolják meg döntésüket.
Fejbe kólintóan erőteljes produkció a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a Gyulai Várszínház közös Hamletje, amit a Katona József Színházban láthattunk vendégszerepelni. Méltán bizonyult egész Romániában a legjobb rendezésnek, és még a díszlet is elvitte a pálmát.
Stadionlelátó lett az Örkény Színház Hamlet előadásának fő díszlete, betölti csaknem az egész színpadot. A Bagossy László által rendezett produkcióban piros székeken ülnek a felhevült szurkolók, itt tombol az istenadta nép.
William Shakespeare Hamlet című művét mutatja be az Örkény István Színház pénteken a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) keretében. A premierhez kapcsolódva kísérőprogramként slam poetry versenyt is rendeznek.