Alvás- és evészavart, dühkitöréseket okozott sok tininél a pandémia

A megállapodás értelmében egy konzorciumnak kell döntenie a civileknek járó, mintegy négymilliárd forintról.

A Vöröskereszt, az Ökotárs Alapítvány és az Autonómia Alapítvány párosa, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is jelentkezett egy-egy konzorcium részeként az EGT- és Norvég Alapok civil pénzeinek elosztására – értesült a Magyar Hang . Tavaly év végén írt alá együttműködési megállapodást a magyar kormány az EGT- és Norvég Alapot biztosító donor országokkal, de az első körben nem tudtak megállapodni arról, hogy mely szervezetekből álló konzorcium ossza majd szét a civileknek járó 10,89 millió eurót, azaz mintegy négymilliárd forintot. A második körben május 10-éig lehetett jelentkezni a feladatra, a pályázatokról egy eseti bizottság dönt, amelybe a magyar kormány és a donor országok is küldenek tagokat. Fontos szempont, hogy konszenzussal kell határozni, vagyis elvben mindkét félnek támogatnia kell a kiválasztott konzorciumot . A lap úgy tudja, hogy a második kör pályázói között – más szervezetek mellett – megtalálható külön-külön konzorciumban az Ökotárs Alapítvány – Autonómia Alapítvány páros, továbbá a Vöröskereszt, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is. Utóbbi szervezet elnöke Kövér László házelnök, a vezetőség tagjai között pedig a legutóbbi beszámoló szerint megtalálható Kuncze Gábor volt belügyminiszter, Demszky Gábor volt főpolgármester, valamint Csányi Sándor OTP-vezér is. A pályázatok elbírálásánál szempont lesz az is, hogy a konzorciumban lévő egyesületek milyen pályázatlebonyolítási tapasztalattal rendelkeznek. A Magyar Hang emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak összesen 75 milliárd forintnyi támogatás jár az EGT- és Norvég Alapokból (214,6 millió euró), a civileknek szánt részt leszámítva pedig a pénz 95 százalékáról a kormány határoz. Innovációra, oktatási és versenyképességi programokra, társadalmi felzárkóztatásra, az alapvető szabadságjogok erősítésére, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megteremtésére lehet költeni a forrásokat. Tavaly év végével a magyar kormány felpörgette a tárgyalásokat , hogy karácsonyig meglegyen a megállapodás, mert a politikai vita ellenére egy percig sem szerettek volna lemondani a jelentős mértékű külföldi forrásról. Ennek megfelelően december 21-én alá is írták az Alapról szóló kétoldalú egyezményt