Egy 680 milliárdos beruházást venne el a kormány helyi önkormányzatoktól

A különleges gazdasági övezetekről szóló törvény értelmében az övezetekből a helyi adók nem a települési önkormányzatokhoz folynak be, hanem a megyeiekhez, és az dönt a pénzek újraosztásáról.

A lap azt írja, hogy az előterjesztés a Miniszterelnökségen készült, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, a fideszes Molnár Krisztián kezdeményezésére. Emlékeztettek arra, hogy a gazdasági övezet kialakítása a törvény értelmében a kormány hatásköre, az érintett önkormányzatokkal mindössze egyeztetni szükséges. Jun Kim, a dél-koreai SK Innovation elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külügyminiszter 2021 elején közösen jelentették be, hogy a cég két komáromi akkumulátorgyára után felépít egy harmadikat is Magyarországon. A tervek szerint az új üzem Iváncsán fog megvalósulni 2,3 milliárd euróból (körülbelül 680 milliárd forintból), és ez lesz az ország történetének eddigi legnagyobb zöldmezős beruházása. A kormányzati előterjesztést április 30-ra dátumozták, és külön kiemelték benne, hogy az akkumulátorgyár azért is rendkívül fontos, mert „lehetőséget biztosít a csődközeli ISD Dunaferr munkásainak szükség esetén az elhelyezkedésre is ”. Az új gazdasági övezet nem csak az iváncsai akkumulátorgyárat foglalná magában, hanem a török Yaris Kabin 6,5 milliárd forintos mezőgazdaságigépalkatrész-üzemét is, plusz a rácalmási Hankook-gumigyárat, illetve a Hankook folyamatban lévő bővítését. Ezeket az előterjesztés értelmében a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé is nyilvánítaná, vagyis e beruházások számos engedélyezési és adminisztrációs könnyítést kapnának. A gazdasági övezet pedig jóval nagyobb lenne e beruházásoknál, kiterjedése több mint 100 hektárt érne el, vagyis sok más céget és nagyberuházást is érintene.