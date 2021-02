A Samsung-adó felét sem láthatja viszont Göd

Mindössze 718,6 millió forintot tervez különböző módon Göd városára fordítani a Pest megyei önkormányzat a mintegy 1,796 milliárd forintnyi iparűzési adóbevételből.

Mindössze 718,6 millió forintot tervez különböző módon Göd városára fordítani a Pest megyei önkormányzat abból az 1,796 milliárd forintnyi iparűzési adóbevételből, amit a gödi Samsung-gyár fizetett be a megyének – derült ki a lapunk birtokába került megyei közgyűlési előterjesztésből. A kormány a járványhelyzet adta rendkívüli jogrendben különleges gazdasági övezetté nyilvánította a térséget még tavaly áprilisban, az innen származó adóbevételeket pedig átirányították Pest megyének. Az előterjesztés szerint négy meghatározott célra lesz fordítható a közel 1,8 milliárd forint. Az összeg 40 százaléka, 718 millió forint egy területfejlesztési alap lenne, amire Gödről, Dunakesziről, Csomádról és Sződről lehet majd pályázni, illetve a kormánypárti vezetésű Fótot is e térséghez csatolnák. Az adóbevétel 20 százalékát, 359 millió forintot civil támogatási alapként osztanának szét. Itt tovább bővült a támogatott térség tizenkét településre. Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház civilje pályázhatnak majd. Csak az adóbevétel 40 százaléka kerül tehát minden bizonnyal Gödre. Lapunk megkeresésére Ambrus András, a megyei önkormányzat sajtóreferense megerősítette, hogy az összeg nem közvetlenül az önkormányzathoz kerül, hanem csak pályáztatás útján fizeti ki a megye. Az előterjesztés szerint 269 millió forintot biztosítanának a gödi zöld-fenntarthatósági alapra, illetve 449 millió forintot gödi útfelújításra. A sajtóreferens arról számolt be, hogy az első évben a zöld alap terhére a megye már elszámol 80 millió forintot a Samsung-gyár melletti – a lakosság és a város által követelt – véderdő kialakítására, tehát 189 millió forint marad más projektekre. Az útfelújítási alapból is levonnak öt tételt, aminek megvalósításáról a megye maga döntött, vagyis 93 millió forintot már fel is használtak ebből a keretből is. Ambrus András szerint egy 39 milliós projekt a gödi északi bekötőút fejlesztésére szól, amiről egyeztettek az önkormányzattal, ahogy egy 35 milliós tételről is, ami a Samsung-gyár környéki övezet útjainak a fenntartására fordítanak. Ambrus András megjegyezte, egyelőre csak 608 millió forintot fizetett be a Samsung a 2020-as év után, a további összeget ütemezve fizetik be. Annak érdekében, hogy az első folyósítások minél hamarabb megtörténhessenek, a területfejlesztési alapból 300 millióra, a civilek támogatási alapból 200 millióra, a gödi zöld-fenntarthatóságra 100 millió forintra egyből lehet majd pályázni, illetve kérelmet beadni. A megyei önkormányzat előterjesztéséhez jövő hétfőig nyújthatnak be javaslatokat a képviselők, kedden viszont a veszélyhelyzet miatt egy személyben dönt róla a közgyűlés kormánypárti elnöke, Szabó István (Fidesz-KDNP). Ezután megkezdődhet a pályázatok és kérelmek beadása a támogatott térségből. A kérelmeket a megye fogja elbírálni, majd ezek alapján ír ki közbeszerzést a megvalósításra, vagy közvetve kifizeti a megállapított támogatást, például a civileknek. – Mióta elcsatolták a gazdasági övezetet, a városnak összesen nincs annyi pénze a város útjainak fenntartására, mint amit a megyei önkormányzat a hozzá átkerült pár út fenntartására költ a Samsung adójából – nyilatkozta lapunknak Balogh Csaba, Göd polgármestere. Hozzátette, magyarázatot vár arra is, hogy Fót milyen alapon került a támogatotti körbe, ugyanis nem ismert olyan körülmény, hogy a fótiakra egyáltalán káros hatással lenne a gyár, nem zárta ki a pártpolitikai megfontolást sem a döntés hátteréből. Emlékezetes, tavaly a kormány arról döntött a járványhelyzet adta rendkívüli jogrendet kihasználva, hogy az ellenzéki vezetés alá került Göd iparterületét különlöges gazdasági övezetté nyilvánítja. A város így jelentős adóbevételektől esett el, amelyek a Pest megyei önkormányzathoz kerültek. Az akkori kormányzati indoklás szerint a Samsung jelenléte nem csak Gödöt érinti, ezért a szélesebb térségben kell felosztani a befizetett iparűzési adót. Érdemes felidézni, Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő és Gulyás Gergely miniszter is rendre alkalmatlannak, nevezte az új gödi ellenzéki városvezetést. Az ellenzéki pártok, különösen Balogh Csaba polgármester (Momentum) a gödiek megbüntetéseként értékelte a kormány döntését, mert a lakosok nem a Fideszre szavaztak.