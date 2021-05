Mindent bele, femme fatale - Gothár Péter újra nagyot alkotott

Tizenkét budapesti modern épületet hoz játékba a napokban megnyíló, 17. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé Magyar Pavilonjának kiállítása. Az Othernity – Modern örökségünk újrakondicionálása című projekt kurátorával, Kovács Dániellel beszélgettünk.

A tizenkét kelet-közép-európai építésziroda közreműködésével megvalósuló projekt fókuszában a modern magyar építészet áll. Melyek az építészeti ág legfontosabb jellemvonásai? A modern építészet történetében két határvonalat különböztetünk meg. Az első a korai modern, ami Magyarországon a negyvenes évek végéig tartott: ez az az időszak, amikor a legerősebben kapcsolódott a magyar építészet a nemzetközi párhuzamokhoz. Ám jött egy éles határvonal: a kommunista hatalomátvétel és a szocreál, s ezzel az ötvenes évek szovjet típusú, historizáló építészete. Ezt aztán a hatvanas-hetvenes években az érett modern követte, ami már kifejezetten a szocialista társadalom igényeihez igazodott. A rendszer népjóléti intézkedéseire reagálva eleinte minőségi anyagokból történő, egyedi tervezés volt jellemző, de aztán ez elment a típustervezés és házgyári tervezés irányába: a hetvenes évektől a panelházak építészetére kell gondolni. Majd a nyolcvanas évekre mindenki megcsömörlött a modern épületektől, s következett a posztmodern.

OKISZ székház Fotó: Daniel Dömölky

A kiállítás főként a hatvanas-hetvenes években létrejött épületekkel foglalkozik. Azért tartjuk ezt a korszakot speciálisnak, mert vannak jellemzői, amik csak ebben a régióban jelentek meg. Az egyik, hogy a politikai berendezkedés meghatározta, milyen épületek, milyen funkciókkal épültek: művelődési házak, egészségügyi intézmények, iskolák. Ez olyan örökség, amit a rendszerváltás után nehezen lehetett kezelni, hiszen más irányba tolódott a társadalmi fókusz: egyszerűen szólva, nem kellett annyi művelődési ház. A másik, hogy az építészeink mindig nyugatról tájékozódtak – akkor is, amikor a keleti blokkhoz tartoztunk –, noha számukra nem voltak elérhetőek azok az anyagok és technológiák, amik egy nyugati építésznek. Ezért szükségmegoldássokkal kellett játszaniuk, s bár ebből sokszor érdekes innovációk fakadtak, ez rá is nyomta bélyegét az épületekre. Mindezeknek, s a fenntartás hiányának köszönhető, hogy a kor építészeti öröksége mára szomorú állapotba jutott.

Mennyiben képvisel új irányt a Velencében látható projekt? Mondhatni húsz éve foglalkozik ezzel a korszakkal az építésztársadalom, azért is, mert ezek az épületek elértek az életciklusuk végére, most vagyunk annál a pontnál, amikor kezdeni kell velük valamit. Jelenleg felújítjuk, vagy lebontjuk őket, s sajnos mindkettő oda vezet, hogy az épületek elveszítik építészeti értéküket: vagy semmi nem marad belőlük, vagy egy sárgára vakolt förmedvény, ami rosszabb, mint előtte. Sokan gondolkodnak azon, hogy mit lehet kezdeni a problémával, s a kurátori csapat is azért kezdett a kiállításon látható gondolati játékba, hogy meglássuk, mennyi lehetőséget rejtenek az épületek. Azt gondoljuk, nincs általános megoldás a sorsukra, de akár csak az eredendően belerakott szellemi energia, az építész elődeink tisztelete, az egykori társadalomra való emlékezés, és az az iránti tisztelet révén megérdemlik, hogy foglalkozzunk velük, és ne csak a legegyszerűbb megoldásokkal próbáljuk megoldani a helyzetet. Ez nemzetközileg is érdekes téma, ezért is hívtunk meg külföldi építészeket. A szándékunkat igazolja az is, hogy az építészek legismertebb nemzetközi elismerését, a Pritzker-díjat a Lacaton & Vassal francia iroda kapta meg, akik minden épülethez úgy állnak hozzá, hogy nem bontják, hanem legfeljebb kiegészítik azt: ugyanazt tükrözi ez a hozzáállás, amit mi is szeretnénk sugallni.

Dob utcai transzformátorállomás Fotó: Dömölky Dániel

Tizenkét épület – köztük például a Domus Áruház, a TIT Budapesti Planetárium vagy a Kelenföldi Városközpont – újragondolására vállalkoztak. Hogyan választották ki ezeket? Az épületekkel próbáltuk leképezni a korszakot, mind a változatos funkciókban, mind az építés korában, s közös bennük, hogy valamilyen módon mind fenyegetett. Azért választottunk budapesti épületeket, mert ez a kutatást és a külföldiek számára való hozzáférést is megkönnyítette. Párhuzamosan kerestünk tizenkét olyan építészirodát, amelyeket a rendszerváltás után felnőtt építészek alkotnak, akik nem kötődnek közvetlenül a korszakhoz, de érdekli őket, és innovatív megoldásokat várhatunk tőlük. Azt is szerettük volna, hogy reprezentáljuk a kelet-közép-európai térséget, ahol hasonló fogalmaink vannak, hasonló módon éltük meg ennek a kornak a valóságát és mai örökségét.

Domus Áruház Fotó: Dömölky Dániel

Mit jelent az újrakondicionálás? Ez egy pszichológiai szakszó, az építészetben nem használatos, azért fogalmaztunk így, mert tágra akartuk nyitni a spektrumot. Azt kértük az építészektől, képzeljenek el egy mezőt, ahol bármi történhet: a mező egyik végén a bontás, a teljes eltüntetés áll, a másik végén a jelenlegi állapot. A kettő közt ezernyi megoldás elképzelhető, s rájuk bíztuk, hogy döntsék el, mit tesznek az épülettel. Ezek a megoldások tizenkét különböző megközelítést eredményeztek: a legkülönfélébb anyagokkal és műfajokban dolgoztak az építészek, volt, aki reflektált az épületre, és művészeti installációt hozott létre, volt, aki felújítási koncepcióval állt elő.

Külső-Kelenföldi Református Egyházközség temploma Fotó: Dömölky Dániel

Hogyan kell ezt elképzelni, miként lehet újra gondolni például a Déli pályaudvar épületét? Bármely kiválasztott épületre bármennyi forgatókönyv elképzelhető, de mi csak egyet-egyet mutatunk be. A Déli pályaudvar esetében – amelyen a kurátori csapat részét alkotó Paradigma Ariadné dolgozott – egy „örökségvédelem a legrosszabb forgatókönyvvel” című elképzelés született. A legrosszabb forgatókönyv az, hogy a Déli pályaudvart elbontják: miközben sokak számára emlékezetes hely, fontos közlekedési csomópont, és építészetileg kiemelkedő emléke a kornak. Az építésziroda azt a kérdést vetette fel, hogy ugyan elbontják a pályaudvart, s a helyére új városnegyedet húznak fel, de vajon van-e a tervező, Kővári György munkásságában olyan formai, stiláris vagy technikai megoldás, amit valamilyen módon tovább lehet vinni az új városnegyedbe, meg tud-e jelenni a tervező gondolkodásmódja évtizedekkel a halála után.

Déli Pályaudvar Fotó: Dömölky Dániel

Érzékelhető másféle viszonyulás az épületekhez az eltérő nemzetiségű tervezőknél? Azért is hívtunk meg külföldieket, mert azzal együtt, hogy ismerik a korszak örökségét és problémáit, mégis távolságtartással tudnak ránézni. Míg a magyar építészek évtizedek óta foglalkoznak azzal, hogy egy-egy épületnek mi legyen a sorsa, addig a meghívottak most találkoztak ezekkel először, és hideg fejjel tudtak mérlegelni. Erre jó példa az Országos Villamos Teherelosztó Központ. Ez az a ház, amit a szakma tiltakozása ellenére nemrég lebontottak: egy sokat kritizált modern épület, ami mégis a korszak legmerészebb építészeti állítása volt üveg függönyfallal, betontoronnyal. A lengyel-dán-svájci A-A Collective erre azt mondta, egyrészt értik a ház jelentőségét, másrészt azt is értik, amiért elavultnak tartjuk, ezért gyászfolyamatot terveztek hozzá. Elképzelésük szerint öt évre visszabontanák a házat szerkezeti szintig, csak a váz maradna meg, és ott városi parkot alakítanának ki. Az öt év, amíg a váz parkként működne, abban segítene, hogy elbúcsúzzunk a háztól, s azután elbonthatóvá válna. Ez a példa is azt mutatja, hogy más típusú építészeti gondolatok és megoldások jelentek meg a projektben, mint amiket megszoktunk.

Országos Villamos Teherelosztó Központ Fotó: Dömölky Dániel

Mennyiben befolyásolta a kiállítást, hogy a tizenkettőből kettőt – a Villamos Teherelosztó mellett az Újpesti Ady Endre Művelődési Házat – időközben elbontottak? A bontás folyamata nem jelenik meg a kiállításban, ez nem tudott bővebben beépülni, de valójában nem is releváns, hiszen mint említettem, a bontás is lehetséges megoldás, noha mi arról szeretnénk beszélni, miért nem az a legjobb.

Ady Endre Művelődési Ház Fotó: Dömölky Dániel

Elindíthat valamiféle szemléletváltást a projekt? Azt szeretnénk, hogy az a beszélgetés, ami a korszak emlékeivel kapcsolatban korábban inkább a szakmában volt jelen, kiterjedjen egy szélesebb körbe, és elkezdjenek az emberek azon gondolkodni, annak ellenére, hogy egy ház lepusztult és hullik a vakolata, van-e valami, amit meg tudnának szeretni benne. Ki szeretnénk mozdítani a gondolkodást azokból a sablonokból, amelyekbe beágyazódott. Ez azért is lenne fontos, mert mindannyian együtt élünk ezekkel a házakkal, s ha feldolgozatlan konfliktusaink, érzelmi problémáink vannak velük, arról érdemes beszélni és keresni a továbblépés lehetőségét, szem előtt tartva, hogy a múltunk nem eltüntethető.

Magyar Államkincstár Fotó: Dömölky Dániel

Mind másként viszonyulunk épített környezetünkhöz. Miként lehet mégis közösen szembenézni ezzel az örökséggel? A rendszerváltás kollektív trauma, amiről nem beszélünk. Mindenki, aki felnőttként megélte, megélte azt is, hogy összeomlik a társadalom és a porból kezd el épülni egy új. Sokan voltak, akik ennek örültek, és sokan nem értették, s nehezen tudták feldolgozni a változást. Azt gondolom, mindenkivel érdemes foglalkozni: azoknak az embereknek a szempontjai, akiknek ezek a házak az iskolát, a mama és a papa munkahelyét, a korabeli társas életet, a barátságokat jelentik, ugyanolyan fontosak, mint azoké, akiknek ez a korszak valamiféle elfelejtendő, negatív múlt. Mert mind a két csoportnak van igazsága. Az utókor felelőssége, hogy ezen nézetek között valamilyen módon megpróbáljon átjárást teremteni, létrehozni a megbékélést. Ám a teljes pusztítás sosem lehet a megbékélés eszköze. Meg kell találnunk azokat az eszközöket, amelyekkel úgy tudjuk feldolgozni ezt a korszakot, hogy jut is, marad is: van lehetőség újat teremteni, és tovább lépni, de közben nem veszítjük el azokat az érzelmi kötődéseket, személyes történeteket, amik ezekhez az épületekhez, terekhez fűződnek.