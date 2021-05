Orbán: Miért maradnánk továbbra is az EU balekjai?

A szakember szerint az emberek 8-10 százaléka csak az első oltást veszi fel.

Aki megkapta mindkét oltást vagy az egydózisú oltásból az egyet, ha meg is fertőződik, jóval kisebb eséllyel fertőz tovább, mint az, aki nem kapott oltást - mondta el az Inforádióban a Dél-pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője.

Szlávik János megjegyezte, az oltásnak nemcsak az az előnye, hogy az illető nem lesz súlyos beteg, nem hal meg, hanem az is, hogy jóval kisebb eséllyel adja tovább a vírust, azaz ennek járványügyi következményei is vannak. Nem az oltottakkal kell foglalkozni a vírusátvitel szempontjából, hanem azokkal, akik nem vették fel az oltást. Hozzátette, a "tudomány mai állása szerint nem érdemes nézegetni ezeket az antitesteket, hiszen a védettséget a most már több millió emberen végzett megfigyelések támasztják alá, hogy ezek az oltások 80-90-95 százalékban hatékonyak, és majdnem 100 százalékban megakadályozzák, hogy én súlyos beteg legyek vagy kórházba kerüljek. "Ez elég kell hogy legyen az embereknek."