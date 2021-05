Májusban még nem bünteti a II. kerület a fizetés nélkül parkolókat

Őrsi Gergely polgármester szerint sokakhoz még nem juthatott el az ingyenes parkolás megszüntetésének híre, ezért inkább a figyelemfelhívásra helyezik a hangsúlyt.

Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy jövő hét keddtől megszűnik az ingyenes parkolás, amit még a koronavírus-járvány alatt vezettek be. Őrsi Gergely, II. kerület polgármestere szerint a bejelentés hirtelensége miatt előfordulhat, hogy sokakhoz nem jutott el a hír, így mostanáig nem tudták kiváltani a parkolási engedélyüket. A kerületvezető a Facebookon azt írta, hogy parkolóőrök ezért - az ellenőrzésekkel párhuzamosan - a büntetés helyett a figyelmeztetésre helyezik a hangsúlyt, május 31-ig senkit sem büntetnek meg. Sok kerületi szomszédunk - bár jogosult rá - még nem váltotta ki parkolási engedélyét. Őket arra kérem, hogy ezt mielőbb tegyék meg, és éljenek az elektronikus ügyintézés és fizetés lehetőségével. Május 25-től a parkolási engedély kiváltása előzetes egyeztetés nélkül is intézhető lesz Központi Ügyfélszolgálaton, így ha valakinek nincs lehetősége online kiváltani az engedélyt, ügyfélszolgálatunkon rugalmasabban kérhet segítséget” – írta Őrsi.