Magyarországi partnerrel bővített a TikTok

Több milliós hazai elérésű csatornával erősíti digitális palettáját a New Land Media. A Lounge Group részeként működő médiaügynökség a TikTok partnerévé vált. Az itthon is robbanásszerűen bővülő közösségi videós platformon a magyarországi felhasználók már ma is havi mintegy tízmilliárd videómegtekintést generálnak.

Májustól az egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi alkalmazás, a TikTok magyarországi partnerévé vált a New Land Media. A videómegosztó platform 2017-ben indult el, idén áprilisban pedig a játékok kategóriáján kívül globálisan ezt az alkalmazást töltötték le a legtöbben. Tavaly már itthon is a második leggyakrabban letöltött app reklámpiaci jelentőségét jelzi, hogy hazai aktív felhasználói bázisa jelenleg több millió fő, meghatározó arányban szerepelnek a nehezebben megszólítható fiatalabb célcsoportok (13-24 év közöttiek) . A TikTok-felhasználók számának bővülése ráadásul a 25–35 évesek körében a leggyorsabb, az új userek zöme ebből a korosztályból kerül ki, így az online kommunikációban széles spektrumú felhasználói bázist tudunk segítségével megszólítani. A magyar felhasználók átlagosan akár napi több mint 1 órát is eltölthetnek a platformon, havonta több milliárd videómegtekintés kapcsolódik hozzájuk. A TikTokon – ellentétben a Facebookkal vagy a Google Ads szolgáltatásával – csak a szerződött partnerügynökségek hozhatnak létre hirdetési fiókot. A Lounge Group tagjaként működő New Land Media digitális divíziója ezzel egy, világviszonylatban is szűk körű ügynökségi hálózat részesévé vált. „A médiafogyasztás élére törő közösségi térben egyre nagyobb reklámzajban az egyes célcsoportok, ezen belül is főként a fiatalok elérése különleges kihívást jelent. A hirdetőknek olyan platformokon kell jelen lenniük, ahol az elérni kívánt korcsoportokat, számukra legrelevánsabb információval szólíthatják meg. A TikTok a hagyományos médiaformátumoktól eltérő egyedisége és az ott elérhető célközönségnek köszönhetően remekül használható a márka iránti elköteleződés erősítésére, és a performanciacélok támogatására. A hirdetési lehetőséget Magyarország számára csak nemrégiben megnyitó platformmal kötött partnerségi együttműködésünkkel ügyfeleink teljes körű kiszolgálása egy eddig még kevesek számára hozzáférhető, más közösségimédia-felületekhez képest kisebb reklámzajjal rendelkező, egyedülálló hirdetési lehetőséggel bővül” – mondta Hidvégi Krisztina, a New Land Media médiaigazgatója. A New Land Media kiemelt partnere minden nagyobb közösségi platformnak, szorosan együttműködik a Google, a Facebook és a LinkedIn csapatával. Jelenleg több mint 170 Facebook-, 190 Google Ads- és 70 Instagram-fiókot kezel, eddig több mint 9,2 milliárd hirdetésmegjelenést menedzseltek le szakértői, hazai és nemzetközi kampányokban. A New Land Media hazai, régiós és európai szinten is a legnagyobb hirdetők közé tartozik a Facebook és Google felületein. A két legnagyobb hirdetéskezelőben már közel ötmilliárd forint reklámköltés kapcsolódik az ügynökséghez. A mostani partnerséggel a New Land Media a TikTok Partner logót használó ügynökségek globálisan is exkluzív csapatának tagjává válik.