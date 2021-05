Felmentette Péni Istvánt a nemzetközi szövetség - szabotázs történt

Úszóink továbbra is remekelnek a hazai rendezésű Európa-bajnokságon.

Nem borult a papírforma a 200 m pillangó döntőjében a budapesti úszó Európa-bajnokságon. A csütörtöki program első száma kettős magyar sikerrel kezdődött. A legjobb idővel a címvédő Kapás Boglárka lett tagja a finálé mezőnyének, a második eredménnyel Hosszú Katinka jutott be a döntőbe. A két magyar úszó uralta a döntőt is, Kapás végig elöl volt, a táv második felében növelte előnyét és több mint egy testhossznyi előnnyel, élete legjobb eredményével, 2:06.50 perces idővel nyert. „Reméltem, hogy sikerül egyéni csúcsot úsznom, elégedett vagyok, mert ez megvalósult, a harmadik ötvennél már éreztem, hogy összejöhet a legjobb idő – mondta Kapás Bolgárka az M4 Sportnak. „Kicsit gyorsabban kellett volna úsznom az elején, mentem Bogival, hozzá igazodtam, nem ez az igazi taktikám, de most kipróbáltam ezt – jelentette ki Hosszú. - Picit csalódott vagyok, maradt még bennem, nem sikerült mindent kiúszni magamból, akkor vagyok büszke és elégedett, ha a maximumot nyújtottam. A versenyzést viszont nagyon élveztem.”

A 200 m vegyes döntőjében is két magyar volt érdekelt: a 2003-ban született Kós Hubert junior világcsúccsal, a legjobb idővel jutott be, Cseh László – aki Kós születése előtt egy évvel vett részt élete első felnőtt Eb-jén – a hetedik eredménnyel lett finalista. A táv első felében a magyaroké volt az első két hely, a folytatásban azonban egyre többen megelőzték őket, végül Cseh a negyedik, Kós az ötödik helyen fejezte be a számot. „Meglepődtem, örülök a negyedik helynek, igaz, jó lett volna 1:58-on belül úszni, visszajelzésnek jó ez az eredmény, az edzőmmel megbeszéljük, milyen volt a teljesítményem, és hogyan kell folytatni” – nyilatkozta Cseh. Milák Kristóf 200 m gyorson középfutamában harmadik lett, végül a hetedik legjobb eredménnyel lett döntős. „Az utolsó 50 méteren éreztem a legjobban magam, az első 150 eszetlen vergődés volt, az eredményemmel bent vagyok a döntőben – nyilatkozta Milák. - „Ebben a számban nem mozgok annyira otthonosan, mint pillangón. Kíváncsi vagyok a döntőre, sokat számít, mennyire tudom kipihenni magam.” Szabó Szebasztián 50 m pillangón jutott be a döntőbe. A magyar úszó futamában holtversenyben végzett a második helyen. A szabályok szerint középfutamonként az első két-két helyezett automatikusan döntős, holtverseny esetén mindkét második helyezett bekerül a nyolcas fináléba. „Döntőben vagyok, nem ment jobban, mint délelőtt az előfutamban, de a lényeg a továbbjutás, ha sikerül országos csúcsot javítanom, azaz 23 másodpercen belül célba érni, az valószínűleg elég lehet az éremhez” – hangsúlyozta Szabó. Halmai Petra 200 m mellen egy másodpercet javított egyéni csúcsán, hatodikként ért célba futamában, összesítésben tizenkettedikként zárt. „Úgy jöttem ide, hogy ez egy örömúszás lesz, kamerák előtt versenyeztem, nagyon jólesett, örülök az eredményemnek, ez így sikerült” – értékelt Halmai. A magyarok nélkül rendezett döntők közül 200 m férfi mellen féltávnál óriási meglepetésre a világcsúcsnál is gyorsabb volt a finn Matti Mattson, aki azonban nem bírta végig ezt az elképesztő tempót és a végén még a dobogóról is lemaradt. Győzött a világbajnok orosz Anton Csupkov, őt fél testhosszal lemaradva követte a holland Arno Kamminga. A női 200 m gyors is változatos versenyt hozott, 150 méterig a címvédő francia Charlotte Bonnet haladt az élen, ám a végére ő is annyira elfáradt, hogy még érem sem jutott neki. A győzelmet a cseh Barborá Semannová szerezte meg két század előnnyel a 2008-as pekingi olimpia aranyérmese, a 32 éves olasz Federica Pellegrini előtt. A nap záró száma a 4x100-as mixed vegyes váltó volt, amelyben csapatonként két-két női és férfi úszó szerepel. A kapitányok dönthetik el, melyik úszásnemben kit indítanak. A rendkívül sok taktikai variációs lehetőséget nyújtó számban – ami népszerűségének köszönhetően a nyári olimpia programjában is szerepel – a britek keverték a legjobban a kártyákat és megszerezték a győzelmet.