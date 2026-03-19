Lövészet: Sidi Péter nyolcadik a döntőben

Sidi Péter az ötödik helyen jutott döntőbe, s ott nyolcadik lett, Péni István viszont egyetlen körrel lemaradt a fináléról és a 12. helyen végzett a férfi kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses számban a müncheni sportlövő világkupa szerdai zárónapján.