Hamis illúziókat kelt a korlátozások látványos enyhítése

Nem értik a szakemberek miért utasította el a kormány a következő uniós Pfizer-csomagot, amely az újabb hullámot kiváltani képes mutánsok ellen jó lenne.

Durva szakmai hibának tartja az egyik legnagyobb nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyar járványügyi szakember, hogy Magyarország –– nem kér az Európai Bizottság által a hét közepén aláírt szerződésben lekötött 1,8 milliárd adag Pfizer oltóanyagból, amely idén év vége és 2023 között biztosítja majd a tagországok állampolgárainak védettségét a koronavírus ellen. Balkányi László, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ korábbi osztályvezetője azért tartja rossz döntésnek a lehetőség elszalasztását, mert nem tudjuk előre, milyen új variánsokat hoz létre a vírus. Márpedig ez az mRNS vakcina alakítható át leggyorsabban a mutánsokkal szembeni védelemre, nem beszélve az esetleges "emlékeztető" oltások beadásáról a jövőben. A belgyógyász szerint az utóbbi hónapok épp arra tanították meg a védekezésben résztvevőket, hogy egyetlen lehetőséget sem szabad elszalasztani. Rusvai Miklós virológus tegnap egy rádióműsorban egyenesen úgy fogalmazott, hogy ez a lépés megágyaz a járvány negyedik hullámának, Falus Ferenc volt tiszti főorvos pedig lapunknak azt mondta, a kormány ezzel mintha az EU-ra mondana nemet. Látszólag a kormány újabb szállítmányt elutasító álláspontját támasztja alá, hogy már rengeteg vakcina van idehaza, illetve folyamatosan érkezik a korábbi szerződésekben lekötött oltóanyag. Az összrendelés harmada – 10,8 millió adag – Pfizer. Az AstraZeneca 6 és félmilliós, a Janssen több mint 3 milliós csomagja, továbbá a Moderna és a CureVac szállítmánya együtt majdnem 24 millió adagot tesz ki. Május 20-ig ebből 5,3 millió érkezett az országba. A kínai Sinopharm és az orosz Szputnyik összesen 7 millió adagos szállítmányai már itt vannak, kaptunk belőlük ajándékot is. Ám számolni kell azzal is Balkányi László szerint, hogy ezek a vakcinák nem tárolhatók időtlen időkig, azaz érdemes gondolni a jövőre is, lekötni újabb szállítmányokat. A gyártók ugyan az utóbbi hónapokban hosszabb eltarthatósági időt értek el a fejlesztéseikkel, de a legtöbb oltóanyagot csak speciális hűtés mellett lehet fél éven túl felhasználni. Balkányi úgy látja, a járvány harmadik hullámának lefojtása elsősorban nem az – EU-ban valóban jelentősnek tekinthető – átoltottságnak köszönhető, hiszen a kétszer oltottak aránya csak 29 százalék körül van. Több jel is arra utal, a magyar covidosok nem kis része úgy vészelte át a vírussal való találkozást, hogy nem tesztelték, nem rögzítették a fertőzését. Falus Ferenc is úgy véli, az ismertnél jóval magasabb lehet a fertőzésen átesett, immunitást szerzettek aránya. Magyarán ők a kétszer átoltottakkal együtt már egy olyan arányt képviselnek, ami már érdemben képes fékezni a járvány terjedését. A KSH azzal számol, hogy Magyarországon a teljes népesség 66,7 százalékának átoltottsága jelenti majd az oltakozási plafont, ami azt feltételezi, hogy 6,470 millió ember megkapja valamelyik vakcinából a két adagot. A második oltóanyag beadása azonban nem halad olyan tempóban, mint az elsőé. Kedden csak 22 ezer, csütörtökön kicsivel több mint 40 ezer ember kapott másodszor is védőoltást. Falus Ferenc hiányolja a járási szintű átoltottsági adatokat, ami alapján meg lehetne szervezni a helyi oltási kampányokat. Ahhoz, hogy ne legyen negyedik hullám, a szeptemberi iskolakezdésig szerinte el kell érnünk a 12 év feletti lakosság 70 százalékos átoltottságát. Főként a fiatalok oltásában lát tartalékokat Kökény Mihály is. A volt egészségügyi miniszter nagyon veszélyesnek tartja, hogy a korlátozások ötmillió oltáshoz kötött látványos enyhítése is azt a hamis illúziót kelti a közvéleményben, hogy vége a járványnak. Lehet, hogy itthon és Európa nagy részén javulnak a mutatók, de a világ más tájain épp most terjed a vírus és hoz létre új mutánsokat – figyelmeztet a szakember.