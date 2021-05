Szabó Szebasztián aranyérmes 50 méter pillangón, ezüstöt hozott a női gyorsváltó

A magyar versenyző a világcsúcstartót is legyőzve nyert a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Parádézott a Jakabos Zsuzsanna, Fábián Fanni, Veres Laura, Kapás Boglárka összeállítású váltó is.

A második pénteki döntő hozta a legfantasztikusabb magyar teljesítményt a budapesti úszó Európa-bajnokságon. A Frankfurtban született, Szerbiában felnőtt, de immár magyar színekben versenyző huszonöt éves Szabó Szebasztián 50 m pillangón legyőzte a világcsúcstartó, címvédő ukrán Andrij Govorovot. A finálé előtt Szabó úgy vélte, ha megjavítja az országos csúcsot (22.90 mp), akkor meglesz az érem. Végül erre sem volt szükség, szenzációs benyúlással, 23.00-val nyert, egy századdal megelőzve a toronymagas esélyes Govorovot. „Nagyon rossz az idő, de nincs okom panaszkodni, Európa-bajnok vagyok, ennek örülök – mondta Szabó Szebasztián az M4 Sportnak. - Holnap jön a 100 pillangó, remélem, ott jobb lesz az eredményem. Ez az első aranyérmem világversenyen magyar színekben.” Jakabos Zsuzsanna, Fábián Fanni, Veres Laura, Kapás Boglárka összeállításban állt rajtkőre a 4x200 m gyorsváltóban a magyar csapat, amely a hetedik legjobb eredménnyel lett döntős. A délelőtti előfutamhoz képest annyi változott, hogy Verrasztó Evelyn helyett Kapás Bolgárka került az együttesbe. A felállás is változott, Veres helyett Kapás lett a váltón belül a befejező úszó. Jakabos kiváló a negyedik helyen zárt, Fábián nagyon kiúszta magát és a harmadik pozícióból indította el az országos bajnok, 15 esztendős Verest. Az ifjú klasszis erre is rátett egy lapáttal és a második helyen szállt ki a medencéből. A befejező ember, Kapás az olaszok sztárjával, Federica Pellegrinivel csatázott és behozta a második helyre a váltót! Nem volt ok a szégyenkezésre a női 1500 m gyors fináléja után sem: Késely Ajna a negyedik, a 400 m vegyesen ezüstérmes, tizenhét éves Mihályvári-Farkas Viktória hatodik lett. A tokiói olimpiai A szintet rajtuk kívül Kapás Boglárka is teljesítette ebben a számban. A nyári játékokon két magyar indulhat, a hírek szerint Kapás nem akar 1500-on versenyezni, ezért minden bizonnyal Mihályvári-Farkas indulhat a japán fővárosban is. Milák Kristóf a hetedik eredménnyel került a 200 m gyors döntőjébe, a táv felénél vezetett és végül remek időeredménnyel, 1:45.74-es egyéni csúccsal az ötödik helyen zárt. Kovács Benedek és Telegdy Ádám a 200 m hát középfutamában volt érdekelt, utóbbi egyéni csúccsal második lett, ezzel döntős, Kovács szintén élete legjobbjával hatodikként ért célba, de ezzel nem jutott be a fináléba. „Ha most lefújnák az Eb-t, akkor elégedetten megyek haza, egyéni csúcsot javítottam, aminek nagyon örülök, a döntő örömúszás lesz” – jelentette ki Telegdy. A 200 m vegyes középdöntőjében Hosszú Katinka és Sebestyén Dalma egymás mellett úsztak, nyomás nem volt rajtuk, már korábban eldőlt, hogy ők képviselik a magyar színeket az olimpián. Hosszú 2013 óta nem kapott ki világversenyen ebben a számban, 2:06.12-vel tartja a világcsúcsot. Ettől több mint négy másodperccel elmaradt, így is több mint egy testhossz előnnyel nyerte futamát és bejutott a fináléba. Sebestyén harmadikként ért célba, összesítésben a nyolcadik eredménnyel ő is továbbjutott. „Van még bőven javítani való az időmön, de jól éreztem magam, kezdem megtalálni a formám, ennek nagyon örülök” – nyilatkozta Hosszú. A 19 éves Gyurinovics Fanni 100 m gyorson egyéni rekorddal tizennyolcadik volt az előfutamban, de ketten visszaléptek, így folytathatta a középfutamban, ahol megismételte délelőtti idejét, az 55.04 mp összesítésben a tizenötödik helyhez volt elég. Ugyanebben a pozícióban zárt Gál Olivér is, aki az 50 m mell középfutamában nyolcadikként ért célba. Világversenyen ritkán látható malőr történt a magyar részvétel nélkül rendezett női 100 m hát döntőjében: a nyolcas pályán a svéd Louise Hansson két másodperc késéssel indult el, mert az ő hangszóróján nem lehetett hallani a startjel hangját. A skandinávok óvtak, amit a versenybizottság elfogadott, ezért meg kell ismételni a döntőt, ennek pontos időpontjáról péntek estig nem döntöttek.