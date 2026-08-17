Három aranyéremmel, országos csúccsal és egy Európa-bajnoki rekorddal zárta a kontinensviadalt Kós Hubert, mégsem mondja azt, hogy minden úgy alakult, ahogy megálmodta. Pedig megdöntötte Cseh László országos rekordját, és minden idők nyolcadik legjobb eredményét úszta a 200 méter vegyesen.
Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó csütörtökön a párizsi úszó-Európa-bajnokságon.
Milák Kristóf Európa-csúccsal (49.48 mp) aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert (50.25 mp) egyéni csúccsal negyedik lett.
Egyéniben három magyar jutott középdöntőbe a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitányán, a 4x200 méteres női gyorsváltó pedig már az éremért harcolhat az esti programban.
Ugyanakkor bízik benne, hogy a döntőre tovább tud javulni.
A számot az olasz Simona Quadarella hatalmas fölénnyel, 15:54.15 perccel nyerte.
A 28 éves úszó 4:06.90 perces idővel lett harmadik, megelőzve a szám másik magyar versenyzőjét, a negyedik helyen végző Késely Ajnát, aki 4:07.42-vel csapott célba.
Ezzel duplázott, hiszen 200 méter pillangón a szám világcsúcstartójaként és világbajnokaként sem volt ellenfele, ott minden idők második legjobb idejével nyert.
A magyar versenyző a világcsúcstartót is legyőzve nyert a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Parádézott a Jakabos Zsuzsanna, Fábián Fanni, Veres Laura, Kapás Boglárka összeállítású váltó is.
Újra Dave Salóval dolgozik a háromszoros olimpiai bajnok úszó, együtt készülnek a glasgow-i Európa-bajnokságra.
Harmincegy magyar úszó vesz részt a májusi londoni Európa-bajnokságon. A magyar szövetség elnöksége szerdai ülésén hagyta jóvá a Hargitay András szövetségi kapitány által előterjesztett névsort.
A magyar úszóválogatott minden idők legeredményesebb világversenyén van túl. Hosszú Katinkáék tizenegy arany-, három ezüst- és egy bronzéremmel tértek hazai a netanyai rövidpályás Európa-bajnokságról, emellett pedig, két világcsúcsot és öt Európa-csúcsot is megdöntöttek. Kiss László szövetségi kapitány lapunknak elmondta: maximálisan elégedett csapatával.
Tizenegy arany, három ezüst és egy bronz. Így zárta a magyar úszóválogatott a netanyai rövidpályás Európa-bajnokságot, s ezzel az éremtáblázat élén végzett hazánk. Az utolsó nap sem maradt Magyarország első hely nélkül. Kétszáz méter pillangón – Európa-csúccsal – Cseh László állhatott a dobogó legfelső fokára. A magyar hölgyek is hozzátettek a nemesfém készlethez. Négyszáz méter gyorson Hosszú Katinka ezüstöt, míg Kapás Boglárka bronzérmet szerzett.
Remekül debütált a magyar úszóválogatott a netanyai rövidpályás Európa-bajnokságon. Hosszú Katinka – az előfutamban világcsúcsot elérve – 400 méter vegyesen diadalmaskodott, míg 100 méter háton a legjobb idővel jutott be a mai fináléba. A férfiak sem maradtak aranyérem nélkül. Bernek Péter 400 méter gyorsúszásban állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
Bernek Péter augusztusban még a padlón volt, mert negyedik lett a berlini úszó Európa-bajnokság fináléjában 200 méter háton. Egy klub- és edzőváltást követően viszont decemberben világbajnok lett 400 gyorson. Karácsonyi interjúnkban vele beszélgettünk az ünnepekről és a sportról egyaránt.
Hosszú Katinka megállíthatatlan. Nem egészen két hét alatt annyi aranyat halmozott fel (18), amennyit talán még a misztikus országban, Eldorádóban sem láttak. Az első helyek begyűjtése mellett új hobbit is talált a sportolónő, mégpedig a világcsúcs döntögetést. Öt nap alatt öt új rekordot állított fel. Ha folytatja, ezt a sikerszériát a riói olimpián csak az idővel kell versenybe szállnia, de formáját elnézve ez sem lesz akadály.
A várakozásokat jócskán felülmúlva, egészen kiváló eredménnyel zárt a magyar válogatott az úszók, műugrók, műúszók és nyíltvízi úszók berlini Európa-bajnokságán. Az összmérleg 5 arany, 6 ezüst és 6 bronz, ami jóval meghaladja a szakemberek által remélt tíz medált.
Igencsak sikeres kontinensviadalt hagy maga mögött Berlinben a magyar úszó-válogatott, amely 15 éremmel zárta tegnap az Európa-bajnokságot. A nyílt vízike két ezüstje után a medencében 5 arany, 3 ezüst és 5 bronz a termés, ráadásul Verrasztó Dávid tegnapi győzelmével valamennyi vegyesúszó számot a magyarok nyerték a váltók kivételével. Utóbbi számban sem kell szégyenkeznünk, ugyanis a férfiak 4x100-as váltója odaért a dobogó legalsó fokára.
Egészen fantasztikus bravúrt hajtott végre Cseh László: hatalmas csatában nyerte meg a 200 méter vegyes tegnapi döntőjét a berlini úszó Európa-bajnokságon. Ezzel világklasszisunk a 12. nagymedencés Eb-aranyát nyerte, ráadásul zsinórban ötödször lett első ezen a távon.
Gyurta Gergely a negyedik idővel bejutott az 1500 méteres férfi gyors szerdai döntőjébe, Kis Gergőnek ugyanakkor ez nem sikerült a berlini úszó Európa-bajnokság keddi versenynapján.
A 400 méter vegyesen hétfőn aranyérmes Hosszú Katinka nagyszerű teljesítménnyel bejutott a női 100 m gyors esti elődöntőjébe. A címvédő Cseh Lászlóért, valamint Verrasztó Dávidért is szurkolhatunk a 200 méter vegyes délutáni elődöntőjében a berlini úszó Európa-bajnokság keddi versenynapján.
Olasz Anna második lett a berlini úszó Európa-bajnokságon a nyíltvízi úszók 25 kilométeres versenyében, amelyet a szakág tegnapi zárónapján rendeztek meg. Honfitársai, Szilágyi Nikolett és Székelyi Dániel feladták a versenyt. A nyíltvízi magyar úszók két ezüstéremmel zárták az Eb-t. Olasz Anna mellett Risztov Éva is második lett, mégpedig az olimpiai 10 km-es távon. Ma a medencés versenyekkel és a műugró számokkal folytatódik a kontinensviadal.
A táv háromnegyedéig az élen haladt Gyurta Gergő a berlini Európa-bajnokság második napján rendezett férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszószámában, a folytatásban azonban visszaesett, s végül tízedikként zárt. Az egy nappal korábban ugyanezen a távon ezüstérmes Risztov Éva kis híján újfent dobogóra állhatott: negyedik lett.
Ezüstéremnek még soha nem örültem ennyire - nyilatkozta Risztov Éva, miután elképesztő hajrával ezüstérmes lett a nyíltvízi úszók 10 km-es versenyén a berlini úszó Európa-bajnokság szerdai nyitónapján.
Ma a nyílt vízi, valamint a műúszók versenyével kezdetét veszi a 32. úszó Európa-bajnokság Berlinben. Gellért Gábor szakvezető három érmet remél csapatától. A hagyományos úszó- és műugrószámokat hétfőtől rendezik Németországban.