Kifizetődő kemény munka

Hosszú Katinka megállíthatatlan. Nem egészen két hét alatt annyi aranyat halmozott fel (18), amennyit talán még a misztikus országban, Eldorádóban sem láttak. Az első helyek begyűjtése mellett új hobbit is talált a sportolónő, mégpedig a világcsúcs döntögetést. Öt nap alatt öt új rekordot állított fel. Ha folytatja, ezt a sikerszériát a riói olimpián csak az idővel kell versenybe szállnia, de formáját elnézve ez sem lesz akadály.