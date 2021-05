Hamarosan megmutatja az ellenzéki összefogás, milyen lesz 2022 után a vitakultúra

Lefektetik a szabályait, hogy az előválasztáson milyen formában csaphatnak össze egymással a felek.

A hat párt közösen szabályzatot alkot és ezek mentén hivatalos vitákat fog szervezni az előválasztást megelőzően, hogy ezzel is segítse a jelöltek különböző álláspontjainak a legszélesebb körű közvéleménnyel való megismertetését

- olvasható az ellenzéki együttműködésben szereplő hat párt szombati közleményében, amelyet lapunkhoz is eljuttattak. Mint írták, a 2022-es országgyűlési választáson közösen induló pártok meggyőződése szerint az eltérő politikai vélemények nyílt, átlátható ütköztetése a Magyar Köztársaság demokratikus működésének egyik legfontosabb garanciája. Ebből kifolyólag minden választókörzetben támogatják a méltányos keretek között megtartott politikai vitákat. Az ellenzék szerint az ilyen alkalmak betekintést nyújtanak a polgárok számára, láthatóvá teszik az eltérő álláspontokat és esélyt kínálnak a legjobb kompromisszum megtalálására. Az állásfoglalásból kiderül az is, hogy az előválasztási vitákra 2021. július 26-a után kerül sor, melyeken olyan személyek vehetnek részt, akik ténylegesen jelöltetik magukat a 2021 őszén tartandó előválasztáson. "A hatpárti szövetség minden olyan alkalomnak örül, ahol - az elmúlt tíz évvel ellentétben - kulturáltan, demokratikus módon lehet ütköztetni a különböző véleményeket. Az ellenzéki szövetség is erre épül: egymás véleményének meghallgatására és a kompromisszumok keresésére. Ezért is döntött úgy az OEVB, hogy a tiszta és demokratikus körülmények érdekében az előválasztási jelölti vitákat 2021. július 26. és 2021. október 10. között lehet megrendezni.

Így szeretnék megmutatni, hogy milyen lesz a vitakultúra a 2022 utáni Magyarországon!"

- olvasható az ellenzéki pártok közleményében, amelyet a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP, valamint a Párbeszéd jegyez.