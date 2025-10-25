Az óvatos kompromisszum senkit sem elégít ki.
Az áprilisban elásott csatabárd nem került elő, sőt, a két politikus egyetértett abban, hogy a korrupció és a propaganda a remélt rendszerváltás legfőbb akadálya.
A kulturális és innovációs miniszter szerint az EU-nak semmi köze a magyar felsőoktatáshoz, és bár az Orbán-kormánnyal van baja, a gyerekeket zsarolja.
A főpolgármester nem várja el, hogy a városháza kormánnyal folytatott kicsinyes vitájában az alkalmazottak politizáljanak, ő vállalja a hepciáskodást.
A lakók, a helyi civil szervezetek kontra kocsmatulajdonosok között évek óta tartó háborúban a Fidesz most az előbbiek oldalára állt, de végül az ellenzéki vezetés akarata győzött.
Hódmezővásárhelyen egyeztetett egymással az ellenzék miniszterelnök-jelöltje és korábbi riválisa.
Lefektetik a szabályait, hogy az előválasztáson milyen formában csaphatnak össze egymással a felek.
A kínai külügyminiszter azelőtt tárcsázta japán kollégáját, hogy a külföldi vezetők közül Joe Biden első vendége a szigetország kormányfője lesz.
Árthat-e Orbán dicsérete egy baloldali politikusnak?