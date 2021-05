Karácsonyék panaszt tesznek Brüsszelben, mert a kormány annyi pénzt dobott ki, ami mindent is megoldott volna

Kórházban 1373 embert ápolnak, közülük 148-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 040 222, közülük 3 196 604-en pedig már a második oltásukat is megkapták. Mint írták, a magyar lakosság 52 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 35 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 180 ezer, 90 százalékuk már meg is kapta az oltást. – Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon – emelték ki.