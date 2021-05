Egy év alatt 13 ezren költöztek ki Budapestről az agglomerációba

A főváros lakossága immár ötödik éve csökken, de hasonló a tendencia a vidéki nagyvárosokban is.

Csaknem 13 ezer fővel csökkent Budapest lakossága 2020-ban, de a megyeszékhelyeken is kevesebben éltek idén januárban az egy évvel korábbihoz képest; az érintett városok agglomerációjában viszont több település is gyarapodott – írja a hvg.hu az ingatlan.com közleménye nyomán. Kiemelték, hogy a költözési hullámot nem a koronavírus hozta: a főváros lakossága ötödik éve csökken. A nagyvárosi lakosságszámok csökkenését részben az agglomerációs övezetekbe történő kiköltözés okozza, ami a nagyvárosi lakásárak emelkedésének is köszönhető. – A folyamat „győztese” a nyugati határszélen lévő Rajka lett, ott 60 százalékkal nőtt a népesség 2021 elejére, és ennek köszönhetően a használt lakások négyzetméterára is 20 százalékkal emelkedett az elmúlt másfél évben. Rajkát három, Budapest agglomerációjába tartozó település, Érd, Gyömrő és Nagytarcsa követi – derült ki az ingatlanforgalmi adatokból. Ugyanakkor a közlemény arra is felhívta a figyelmet, hogy a településeken tapasztalt változás az ingatlanárakat is befolyásolja. A 2014-ben elindult drágulás 2020-ra Budapesten szinte megállt, a többi nagyvárosban pedig lassabb ütemben folytatódott.