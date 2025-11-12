A mi kis városfalunk: ismeretlenbe vág bele a vidékre költözők harmada

A vidéki élet romantikája időről időre meglegyinti a városi embert. A falvak elnéptelenedését azonban ez aligha állítja meg, amint a statisztika szerint az állami letelepedési támogatás sem. A pénz nem minden. A munka léte vagy közeli elérhetősége viszont az: sokan a tömegközlekedés alapján választanak maguknak vidéki terciát. Felkészülve azonban így is kevesen vannak arra, ami egy hamisítatlan (tehát nem elővárosias) faluban várja őket: a jószágnak nem illata van, és a kutya csahos. Anélkül is, hogy törvénybe iktatnák. A téma kutatója jó gyakorlatokat is ismer.