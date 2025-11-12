Kérdés, hol mekkora összeggel érdemes beszállni. Podcast.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter azonban a városokból az agglomerációba, a kisebb, zöldebb településekre kiköltözők elleni lépéseket fenntartaná, így a leendő lakók megadóztatási lehetőségét is.
Kecskeméti László évekig jogtalanul lakott az önkormányzati ingatlanban, de amikor végül ki kellett költöznie, azzal magyarázta, hogy mindent leszerelt, amit ő épített be, a vagyonkezelő pedig elfogadta ezt.
A vidéki élet romantikája időről időre meglegyinti a városi embert. A falvak elnéptelenedését azonban ez aligha állítja meg, amint a statisztika szerint az állami letelepedési támogatás sem. A pénz nem minden. A munka léte vagy közeli elérhetősége viszont az: sokan a tömegközlekedés alapján választanak maguknak vidéki terciát. Felkészülve azonban így is kevesen vannak arra, ami egy hamisítatlan (tehát nem elővárosias) faluban várja őket: a jószágnak nem illata van, és a kutya csahos. Anélkül is, hogy törvénybe iktatnák. A téma kutatója jó gyakorlatokat is ismer.
Már az igényeimből is sokat engedtem. Már messze nem arra vágyom, hogy olyan kormány legyen hatalmon, amely világnézetében, értékválasztásaiban hozzám igazodik, már az is elég lenne, ha engedné levegőhöz jutni azokat is, akikkel nem ért egyet, akikben nem lát potenciális szavazókat.
A főváros lakossága immár ötödik éve csökken, de hasonló a tendencia a vidéki nagyvárosokban is.
Egyre többen próbálnak szerencsét külföldön, így egyre nő a határokon átívelő családi jogviták száma. Kié lesz például egy válás esetén a gyerek, és mi lesz a tartásdíjjal?
Budapest külső kerületeibe és az agglomerációba űzik a kisgyerekes családokat a megemelkedett belvárosi lakásárak.
Több száz lakásból kiköltöztették szombaton a lakókat az észak-londoni Camden kerületben, miután kiderült, hogy lakóépületeiket ugyanolyan külső burkolóelemekkel látták el, amilyenek a múlt héten teljesen kiégett londoni toronyházon is voltak. A kerületi tanács sürgősséggel elrendelt kiürítési utasítása 733 lakást és csaknem négyezer lakót érint a kerület öt toronyházában.