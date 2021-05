18 év fegyházra ítélték a férfit, aki agyonverte élettársa kétéves kisfiát

Vádat emelt a Kaposvári Járási Ügyészség két általános iskolai diák ellen, akik óra közben fenyegették a tanárukat, közölte a Somogy Megyei Főügyészség. A 14 éves és a 16 éves diák a 2020/2021-es tanévben évismétlőként került egy Nagyatádhoz közeli település általános iskolájának hetedik osztályába, ott folyamatosan megszegték az intézmény házirendjét és félévkor több tantárgyból is bukásra álltak. A tanulók 2020 novemberében egy matematikaórán felálltak és engedély nélkül kifelé indultak a teremből. Az asztalánál ülő tanárnő ezért rájuk szólt, de a diákok nem ültek vissza a helyükre, hanem tiszteletlenül visszaszóltak, majd odaléptek a pedagógushoz úgy, hogy ne tudjon az asztal mögül kimenni. A 14 éves vádlott ekkor a tanárnő arcához közel hajolva levette a maszkját és többször ráköhögött, azzal fenyegetve, hogy most megfertőzi. Társa eközben trágár szavakkal szidta a tanárnőt, majd az öngyújtója égő lángját a sértett arcához közelítette. Mivel a vádlottak elállták a tanárnő útját, egyik osztálytársuk kért segítséget az iskolaőrtől. A két diák ellen az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyújtott be vádiratot, és előkészítő ülésen történő beismerés esetére felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.