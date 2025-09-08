A miskei tragédia nyomán lépett a Patent Egyesület és a Mérce szerkesztősége, hogy az illetékesek is szembesüljenek a családon belüli erőszak megelőzésének a fontosságával.
Szökés, bűnismétlés és bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt. A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője is fellebbezett.
A szökés, a nyomozás jogellenes befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt.
A Kalocsához közeli községben a helyiek összefogással kifizetnék a temetés költségeit. Közben kiderült, hogy az emberöléssel gyanúsított férfival nyomára a vele bujkáló barátnő telefonja vezette a hatóságokat.
Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását annak a a 24 éves férfinak, az anya élettársának, aki a gyanú szerint végzett egy 22 hónapos kislánnyal Miskén. A lapunknak nyilatkozó gyermekpszichológus szerint a kislány szemtanú bátyjának szakember segítségére lesz szüksége a történtek feldolgozásához, a kriminálpszichológus pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy kisebb településeken sokszor előfordul, hogy mindenki a másikra vár, senki sem akar bejelentő lenni, ha családon belüli erőszakot lát.
A gyermek szülei már külön éltek, de még nem volt bírósági végzésük arról, hogy kinél mennyit tartózkodhat majd a kisfiú.
A somogyi Zákányban történt a családi tragédia, amely után a 37 éves férfi öngyilkosságot kísérelt meg. Őt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
A csütörtökön letartóztatott 32 éves férfi azt mondta, hogy „ő akarta a gyereket, én nem”. Állítja, tetténél részeg volt, és mire észbe kapott, már késő lett.
Szökés, elrejtőzés, bűnismétlés veszélye miatt egy hónapra biztosan rács mögött marad a 32 éves büntetett előéletű férfi.
A gyanúsított „szerelmi kapcsolatról” beszélt.
A férfi kihallgatásán elismerte a tettét.
A rendőrség gyanúja szerint a YouTube-on és a Facebookon kezdte terjeszteni azt a téves információt, miszerint a southporti gyerekgyilkosságokat elkövető 17 éves fiatal egy nemrég Nagy-Britanniába érkezett muszlim menedékkérő volt.
Zavargások törtek ki a városban.
A Fővárosi Ítélőtábla jóváhagyta az Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét.
Brutális gyermekgyilkosság rázta meg Szerbiát, az elnök ezért javasolja a kivégzést a legsúlyosabb bűntettek esetén.
Az elkövető és védője enyhítésért, határozott tartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében fellebbezett az elsőfokú ítélet után.
A szerencsétlen gyereket nem fürdették, verték, éheztették, órákra bezárták egy műhelybe, mielőtt meghalt volna.
Az apa álmukban végzett tizenéves lányaival, aki a volt feleségén akart így bosszút állni megromlott házasságuk miatt.
A nő férje csak reggel tudta meg, hogy mi történt.
Büntetőeljárást indult.
A férfi többször is azt mondta, nem emlékszik a lakásában és az Adácson történtekre. Az igazságügyi szakértők szerint a tette időpontjában nem szenvedett kóros elmeállapotban, az emlékezetkiesés nagy valószínűséggel a védekezés módja.
Ép ésszel szinte felfoghatatlan körülmények közt veszítette életét a kisgyerek.
Az országos rendőrfőkapitány szerint a családi tragédiából konkrét és általános következtetéseket kell levonni.
A környékbeliek egy 2013-as gyilkosságot emlegetnek.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleményt adott ki a tragédia előzményeiről.
A vádlott legalább negyvenhétszer sújtott le egy beazonosítatlan tárggyal a kicsire, mégis felmentésért fellebbezett.
Amikor a gyermekre vigyázott, úgy megverte őt, hogy a kisfiú agyában a bántalmazások visszafordíthatatlan károsodást okoztak.
Felgyújtalak, kutya – üzente a hajmáskéri férfi a meggyilkolt kislány testvérének.