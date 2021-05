Áttervezhetők azok a vakcinák, amelyek nagyon ritkán vérrögképződést okoznak?

A Who wants to be an astronaut? című valóságshow-ban fogják kiválasztani, hogy ki tölthet el egy hetet a Nemzetközi Űrállomáson. A műsorban az Axiom Space második küldetésére (AX-2) lehet majd egy jegyet nyerni, amely a tervek szerint valamikor 2022 végén indulhat útnak az ISS-re.

A Discovery Channel valóságshowjába csak az USA-ban élő személyek jelentkezhetnek, akiknek viszont nem feltétlenül kell amerikai állampolgárnak lenniük - írja a raketa.hu. Az online leadható jelentkezési lapon a szokásos adatok mellett rákérdeznek a pályázók személyiségére, fittségére, valamint arra is, hogy rendelkeznek-e valamilyen különleges adottsággal, emellett az aspiránsoknak egy rövid videót is készíteniük kell, amelyben elmondják, hogy miért szeretnének az űrbe menni. A műsorról egyelőre annyit lehet tudni, hogy a versenyzőknek különböző extrém kihívásokat kell majd teljesíteniük, amelyekben próbára teszik azon tulajdonságaikat, amikre egy valódi űrhajósnak a legnagyobb szüksége van, valamint egy általános űrhajós kiképzést is kapnak. A verseny győztesét szakmai zsűri fogja kiválasztani, de ennek tagjait egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A misszió parancsnokát és pilótáját már korábban bejelentették, viszont hogy Peggy White-on és John Shoffneren kívül ki ülhet majd még be a SpaceX Crew Dragon űrkapszulájába, egyelőre nem lehet tudni. A küldetés személyenként 55 millió dollárba fog kerülni