Fudan: a Fidesz nem akar róla beszélni a nemzetbiztonsági bizottságban

Igényes munkának nevezte a Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella által jegyzett módosítót a lapunknak nyilatkozó szakértő. Hack Péternek ugyanakkor több ponton is kétségei vannak. Az egyik ilyen, hogy célravezető-e a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárni ebben az esetben.

Alapvetően nincsen kifogása, komplex, jó munkának tartja az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára azt a fideszes törvénymódosítót, amely súlyosabban büntetné a pedofil-jellegű bűncselekményeket. Hack Péter a Népszavának azt mondta, ebben az esetben is megfigyelhető az a rendszerváltás óta tapasztalható tendencia, mely szerint „rövidtávú jogpolitikai célokat törvényhozással oldanak meg és nem konkrét ügyeket jól ismerő bírókra bízzák az arányos büntetés kiszabását." Hangsúlyozta, a Büntető Törvénykönyv jelenleg kiegyensúlyozott és az elkövetett bűn arányban áll a büntetéssel. Ám amikor a rendszerbe belenyúlnak, akkor az egész szisztéma megbomlik.



„Létrejöhet egy olyan állapot, amikor az éppen aktuális közhangulatra tekintettel a jogalkotó megemeli a büntetési tételét egy cselekménynek és utána azzal szembesül, hogy az súlyosabban lesz büntethető, mint ennél más, jóval súlyosabb bűncselekmény.”

Felhívta a figyelmet arra is: a módosító értelmében akár húsz év is kiszabható lesz gyermekpornográfia miatt, miközben az emberölés alapeseti büntetése öttől tizenöt évig terjed. Arra a kérdésre, hogy a magas tételkeretek miatt gond lehet a büntetés-végrehajtási férőhelyekkel azt mondta, nem számít tömeges elítélésekre az ilyen jellegű bűncselekmények miatt. Hack Péter a feltételes szabadlábra helyezés kizárását nem csak ebben az esetben, de más ügyekben is aggályosnak tartja, mivel az elítélteket nehezen lehet rávenni a jó magaviseletre. Jelezte, a feltételes szabadságvesztés lehetősége a büntetés utáni megváltozás, a börtönben tanúsított pozitív magatartás jutalma lehet, és nem a konkrét bűnre adott reakció. A feltételes szabadlábra helyezés kizárásával a jogalkotó csak a megtorlást tekinti a büntetés céljának, és az elkövető megváltoztatását nem, holott ennek a lehetőségét nem lehet kizárni. Ebben a körben is jobb lenne, ha a bíró döntené el, az adott ügyben mi a helyes lépés, és nem a politikusok.

„Összegezve a törvényjavaslatot: az a pillanatnyi közhangulatra reagáló, elsősorban politikai célokat szolgáló módosítás, ennek ellenére egy igényes szöveg készült, amely nem pusztán a büntetési tételek megemelésével foglalkozik, hanem komplex módon közelíti meg a kérdést. Az ott deklarált célokkal pedig messzemenőkig egyet lehet érteni” – fogalmazott Hack Péter.