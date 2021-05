Irigyelte a rókától, ezért maga akarta megenni az elgázolt őzet egy autós

Az áldozatok jogi képviselője szerint ez egy újabb bizonyíték, amely alátámasztja bűnösségét.



Folytatódott a Hableány-tragédia tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A Blikk beszámolója szerint több, eddig nem ismert hangfelvétel került elő, amelyek a szállodahajó fedélzetén készültek. Az egyiken egy utas kétségbeesve közölte a kapitánnyal, hogy

„elütöttél egy hajót”.

"Balesetet csináltam egy hajóval. Elütöttem egy hajót, lehet, hogy én leszek a hibás" – hangzottak el később a kormányállás rádióján immár Jurij C. szavai. A Hableány elhunyt kapitányának jogi képviselője, Gulyás Krisztián azt mondta, ezek a mondatok a férfi bűnösségét támasztják alá. A hajót üzemeltető cég jogi képviselője, Borbély Zoltán hozzátette, a Viking hajók olyan infrakamera rendszerrel vannak felszerelve, amin keresztül át a fuldoklókat is látni lehetett. Az igazságügyi szakértő szerint a baleset időpontjában korlátozó tényező nem volt, minden hajó, ami a Viking előtt haladt, az megjelent a radarja képernyőjén. Az újabb tárgyaláson az ügyészség arra volt kíváncsi, milyen időjárási viszonyok voltak a tragédia pillanatában. Egy arra hajózó kapitány azt mondta, ezer méter a biztonságos hajózáshoz szükséges látótávolság, ugyanakkor aznap 3300 méternél rosszabb érték nem volt. Herczeg Zsolt nyomatékosította, a kapitány a fedélzeten élet-halál ura. "Katasztrófa esetén azonnal utasítania kell a személyzetet, engedjék le a csónakot és kezdjék meg a mentést. Ez akkor is így van, ha a turisták ordítanak neki, hogy baleset történt, amit minden kapitánynak a mentési parancs kiadása után haladéktalanul jelenteni kell rádión." A Hableány sétahajónak 2019. május 29-én nekiütközött Budapesten, a Margit híd közelében a Viking Sigyn szállodahajó. Az ezután elsüllyedő sétahajón 35-en voltak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast nem találtak meg a hatóságok.