Kitört a pánik, de nyugtatólövedékkel ártalmatlanították az állatot.
83 elefánt, 30 víziló, 60 bölény, 50 impala, 100 csíkos gnú, 300 zebra és 100 jávorantilop került fel a kilövendő állatok listájára. Hétfőig 157 állatot már leöltek, ez 56 800 kilogramm húst jelent.
Ezzel indokolta a rendőröknek, miért tette be csomagtartójába a vadásztársaság tulajdonát képező állat tetemét.
Veszélyezteti a vadvilágot némely LED-lámpa fénye - írta az MTI azok után, hogy amerikai kutatók megvizsgálták, hogyan hatnak a modern fénykibocsátó diódák egyes fajokra.
Az elmúlt esztendőben több mint kétezer emberi segítségre szoruló vadállatról gondoskodott a Fővárosi Állat- és Növénykert, mivel természetvédelmi tevékenységének egyik fontos része a mentőmunka is, a törött szárnyú, meglőtt vagy mérgezett madaraktól kezdve az elárvult mókuskölykökön, telelésben megzavart denevéreken és a megégett sünökön át egészen az elgázolt mocsári teknősökig. A felgyógyult, megerősödött, mentett állatokat minden olyan esetben, amikor állapotuk megengedte, visszajuttatták természetes élőhelyükre.