Több mint kétezer állatot mentettek

Az elmúlt esztendőben több mint kétezer emberi segítségre szoruló vadállatról gondoskodott a Fővárosi Állat- és Növénykert, mivel természetvédelmi tevékenységének egyik fontos része a mentőmunka is, a törött szárnyú, meglőtt vagy mérgezett madaraktól kezdve az elárvult mókuskölykökön, telelésben megzavart denevéreken és a megégett sünökön át egészen az elgázolt mocsári teknősökig. A felgyógyult, megerősödött, mentett állatokat minden olyan esetben, amikor állapotuk megengedte, visszajuttatták természetes élőhelyükre.