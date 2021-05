Zidane is elköszönt

Marco Rossitól 30 játékos kapott meghívót, Hangya Szilveszter kiválása után még három futballista hullik majd ki az Európa-bajnokságra készülő csapatból.

A magyar labdarúgó-válogatott gőzerővel készül a június 11-én kezdődő Európa-bajnokságra. A kontinensviadal előtt még két felkészülési mérkőzés vár Marco Rossi csapatára, ugyanakkor az olasz szakembernek már azok előtt ki kell hirdetnie a szűkített, 26 fős keretét. Kapus poszton nem lehet kérdés Gulácsi Péter szereplése, a 31 éves hálóőr ebben a szezonban egyetlen tétmeccset hagyott ki az RB Leipzigben, az utolsó bajnokit az Union Berlin ellen. Azt sem sérülés miatt, hanem a klubja kimenőt adott neki, hogy egy kis időt családjával tölthessen az Eb előtt. Dibusz Dénes kerettagsága sem lehet kérdéses, a 30 esztendős hálóőr a Ferencvárosban a Bajnokok Ligájában is bizonyíthatott. Az elmúlt időszakban a felcsúti Tóth Balázs volt a harmadik számú kapus a válogatottban, amelyben még nem mutatkozhatott be. Kérdés, ő lesz-e az egyik kimaradó vagy pedig Bogdán Ádám. A Liverpoolt is megjárt jóval rutinosabb futballista ebben a szezonban epizódszereplő volt az FTC-ben Dibusz mögött, ám riválisa sérülése miatt ő állt a kapuban az NB I utolsó öt fordulójában. Jobb hátvéd poszton bőséges a felhozatal: Lovrencsics Gergő és Bolla Bendegúz mellett tud ezen a poszton játszani Loic Nego, Botka Endre és Fiola Attila is. Lovrencsics – akitől elköszönt az FTC – klubcsapata utolsó hat mérkőzésén csak 117 percet kapott, Bolla viszont hiába játszott többet, még nem rendelkezik válogatott tapasztalattal. A védelem tengelyében nem lehet kérdéses Willi Orbán és Szalai Attila helye. A 23 éves bekk téli klubváltása nagyon jól sült el, a Fenerbahcénál ódákat zengenek róla, s máris több neves nyugat-európai klub figyelmét felkeltette. Botka és Fiola a védelem minden szegletében bevethető, utóbbi a Fehérvárban még védekező középpályást is játszott. Kecskés Ákos mellett szól, hogy a svájci bajnokságban pallérozódik, ugyanakkor az utolsó négy fordulóban sérülés miatt nem tudott a Lugano rendelkezésére állni. Hasonló helyzetben van Lang Ádám, ő a ciprusi élvonal tízmeccses rájátszásban mindössze 295 percet játszott. A védelem másik szélén korántsem ilyen erős a felhozatal, Hangya Szilveszter személyében egyetlen klasszikus balhátvéd volt a keretben, a Fehérvár játékosa azonban sérülés miatt biztosan nem vehet részt a kontinensviadalon. A felcsúti Spandler Csaba ugyancsak ballábas, Pintér Attila idejében balhátvédként futballozott, ebben a szezonban viszont középhátvédként számoltak vele klubjában. Ugyanakkor Rossi az utóbbi időben 3-5-2-es hadrendben küldte pályára játékosait, így azért több alternatíva is lehet Hangya helyére. Védekező középpályásként Nagy Ádámra és Sigér Dávidra is számíthat Rossi, mindkét futballista statisztikája „csalóka”. Előbbi 35 meccsen kapott lehetőséget, az utolsó 11 bajnoki meccsen azonban mindössze 220 perc jutott neki. Sigér neve mellett is 35 összecsapás áll, de ehhez csak 1819 játékperc párosult. Az ugyancsak védekezőbb felfogású Schäfer András kevesebb meccsen lépett pályára, ellenben többnyire kezdőként jutott szóhoz a szlovák DAC-ban, hiszen 2439 játékperc áll a neve mellett. Gazdag Dániel kiemelkedő szezont tudhat maga mögött, nem véletlen, hogy sikerült Amerikába szerződnie a Philadelphia Unionhoz. Az ő poszt riválisa a korábban említett Nego lehet – aki a védelem és a középpálya jobb szélén is bevethető –, illetve az Eszéken futballozó Kleinheisler László. A bal szélen Szoboszlai Dominik kirobbanthatatlan lenne, azonban januári klubváltása óta egyetlen percet sem játszott. Ugyan már elkezdett tréningezni, kérdéses, bevethető lesz-e. Amennyiben nem, akkor Cseri Tamás, az MTK-ból Amerikába szerződő Schön Szabolcs és Varga Kevin juthat szerephez. A másik oldalon Sallai Roland helye biztosnak tűnik, de jó esélye van az FTC-ben sokáig kispadot koptató, majd az MTK-ban újjászülető Varga Rolandnak is. Csatár poszton Szalai Ádám statisztikája messze a legrosszabb, mind játékpercben, mind pedig a gólok számában. Ám mivel ő a csapatkapitány, és fontos tagja az öltözőnek, így elképezhetetlen a kimaradása. Hahn János az NB I újdonsült gólkirályaként követelt helyet magának a keretben, de Nikolics Nemanja is szépen termelte a gólokat, míg Holender Filip mellett az szól, hogy 3-5-2-es felállásban balszélsőként is lehet rá számítani.