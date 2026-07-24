Zidane szabad kezet kért és kapott

„Úgy döntöttem, távozok. Egy nap majd visszatérhetek, hiszen ez a klub mindig is közel állt a szívemhez” – mondta Zinedine Zidane nem sokkal azt követően, hogy tavaly májusban a Real Madrid labdarúgócsapatával zsinórban harmadszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Akkor feltehetőleg kevesen gondolták, hogy alig egy éven belül ismét a francia szakember ül majd a madridiak kispadján.