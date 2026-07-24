Jürgen Kloppot nevezte ki pénteken a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a német szövetség (DFB). Zinedine Zidane pedig várhatóan kedden lesz hivatalosan a francia válogatott mestere.
A radikális pártok ellen lépett fel a francia nemzeti tizenegy több sztárja. A populisták és az együttes közötti feszültség több évtizedes múltra tekint vissza.
Az állásüresedés kapcsán emlegetik az Ajaxot irányító Erik ten Hag, sőt a Read Madridnál sikert sikerre halmozott Zinédine Zidane nevét is.
A top klubok sorra váltják le, veszítik el vezetőedzőiket, előbb az Inter és Antonio Conte útjai váltak el, majd a Real Madrid klublegendája mondott le posztjáról.
„Úgy döntöttem, távozok. Egy nap majd visszatérhetek, hiszen ez a klub mindig is közel állt a szívemhez” – mondta Zinedine Zidane nem sokkal azt követően, hogy tavaly májusban a Real Madrid labdarúgócsapatával zsinórban harmadszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Akkor feltehetőleg kevesen gondolták, hogy alig egy éven belül ismét a francia szakember ül majd a madridiak kispadján.
Több másik ajánlata is volt a kispadra visszatérő Zinédine Zidane-nak, de visszahúzta a szíve.
Újra Zinedine Zidane a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője.
A Real Madriddal két és fél év alatt három Bajnokok Ligája-serleget elhódító francia tréner távozása sokkolta Florentino Pérez klubelnököt.
A Málaga elleni idegenbeli győzelmével biztosította 33. bajnoki címét a Real Madrid. Cristiano Ronaldo ismét betalált.
A Real Madrid rendkívül nehéz meccsre számíthat ma az Athletic Bilbao baszkföldi oroszlánbarlangjában.
James Rodríguez, Raphael Varane, Dani Carvajal, Pepe, Marcelo, Luka Modric, Gareth Bale. Négy híján egy csapatnyi világklasszis. Jelenleg azonban ők azok, akik a legnagyobb fejtörést okozzák a Real Madrid labdarúgócsapatának trénere, Zinédine Zidane számára.
Éppen egy éve nevezték ki Zinédine Zidane-t a Real Madrid labdarúgócsapatának kispadjára. A játékosként korábban világ- és Európa-bajnok rendkívül nehéz időszakban vette át a királyi gárda szakmai munkájának irányítását. Az együttes teljes morális válságba került, mivel nagyon megromlott a játékosok és a sajátos módszereiről ismert tréner, Rafa Benítez viszonya.
Nagy lehetőséget szalasztott el az FC Barcelona a spanyol labdarúgó bajnokság 8. fordulójában. Ha ugyanis nyer a Celta Vigo otthonában, a tabella élére ugrott volna. Csakhogy kikapott, ezzel csak a negyedik. Sokan úgy vélik, megint Luis Enrique rotációja mondott csődöt. A kezdőcsapat állandó változtatása azonban kényszer, amit nagyon nehéz megkerülni.
Emlékezetes mérkőzésen játszott 2-2-es döntetlent a Real Madrid a Borussia Dortmund otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkör második fordulójának keddi játéknapján. Bár a döntetlen nem rossz eredmény, Zinédine Zidane nagyon dühös volt a hajrában bekapott gól miatt.
A Real Madrid ugyan vasárnap este a Real Sociedad vendégeként nem tudta megismételni a spanyol labdarúgó-bajnokságban az FC Barcelona előző napi hatosát, amelyet a katalánok a sevillai Betisnek lőttek, a királyi gárda rajongói sem panaszkodhatnak, miután csapatuk idegenben 3-0-ra verte a Real Sociedadot Bale két- és Marco Asensio egy találatával. Utóbbi – Casemiro mellett – Zinédine Zidane felfedezettje, már az Európai Szuperkupán is kiváló teljesítményt nyújtott a Sevillával szemben.
Zinédine Zidane második trófeáját is megnyerte, miután a norvégiai Trondheimben a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid a hosszabbításban fektette két vállra az Európa-ligát sorozatban harmadszorra is megnyert Sevilla együttesét. A meccs hőse Sergio Ramos volt, aki reménytelen helyzetben mentette kétszer 15 percre a meccset.
Bár a spanyol labdarúgó bajnokság még nem kezdődött el, ma este épp az ország két együttese vívja az Európai Szuperkupa fináléját: a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid ugyanis a norvégiai Trondheimben az Európa-ligát megnyert Sevillával néz farkasszemet. Zinédine Zidane együttese máris megkezdheti a trófeagyűjtést.
Zinédine Zidane mindössze a második francia tréner, akinek sikerült együttesével, a Real Madriddal megszereznie a Bajnokok Ligája trófeáját. Ez a bravúr honfitársai közül eddig csak a Buenos Aires-i születésű, de francia állampolgárságú Helenio Herrerának sikerült, méghozzá 1964-ben és 1965-ben. Ugyanakkor Zidane a hetedik, aki nemcsak játékosként, hanem edzőként is BL címet szerzett. Ez eleddig csak Miguel Munoznak, Giovanni Trapattoninak, Johan Cruyffnak, Carló Ancelottinak, Frank Rijkaardnak és Pep Guardiolának sikerült.
Idegenbeli sikerekkel zárult a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai játéknapja. A Real Madrid az AS Roma otthonában diadalmaskodott 2-0-ra, míg a Wolfsburg Belgiumban győzte le a Gentet 3-2-re.
Nagyszerű csatát ígér az olasz bajnokság negyedik helyezettjének összecsapása a spanyol La Liga harmadikjával. A Real Madridot felkészítő Zinedine Zidane úgy véli, portugál csillaga, Cristiano Ronaldo játéka kulcsfontosságú lesz ma este, míg a római „farkasok” abban bízhatnak, hogy a nemrég kinevezett Luciano Spalletti edzővel nagyot fordult a világ.
Hétfő este, illetve éjjel véget ért az átigazolási időszak a topbajnokságokban. Angliában, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban is bezárt a bazár, és, ahogy azt az utóbbi időben megszokhattuk, ezúttal is a dúsgazdag angol klubok voltak a legaktívabbak. A Népszava összegyűjtötte a világfutball legtöbb pénzt megmozgató, valamint a legérdekesebb igazolásait.
Valósággal szédületes futballt mutatott be a Real Madrid a tabella alsó felében elhelyezkedő Espanyol ellen, igazolván azt, hogy Zinédine Zidane-nal jó úton halad a gárda. Nemcsak a 6-0-s végeredmény beszél önmagáért, hanem a mutatott játék is. A nézők azt a megalkuvást nem ismerő támadójátékot láthatták ismételten viszont, ami Carlo Ancelotti idején jellemezte az együttest.
Messi és a fanatikus argentin szurkolótábor újra egymásra talált. Nem kellett ehhez más, mint egy tipikus Leo-gól: a félpálya körül megszerezte a labdát és a fradista Besiccsel a nyakán becselezte magát a bosnyák kapuba. A francia Benzema szintén emlékezetessé tette a bemutatkozását Brazíliában.
A Real Madrid-Bayern elődöntőn már csak a Real Madrid-Bayern döntő tudott volna túltenni. A mostani szezonban kimagasló teljesítményt nyújtott mindkét együttes, történelmük csodálatos, a királyi gárda ugyan 2002 óta nem vívott döntőt, de még így is a sorozat legeredményesebb együttese, ráadásul zsinórban negyedszer van ott a négy között; eközben a Bayern a címvédő, és történelme újabb pompás korszakát éli. Az igazi az lett volna, ha a Bajnokok Ligája lisszaboni fináléjában találkoznak - de azért unatkozni így sem fogunk.