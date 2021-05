Megint egy szatír garázdálkodott a szentendrei HÉV-en

A büntetőperben váratlanul megszólalt a vádlott ukrán kapitány.

Jók voltak a látási viszonyok. Nem volt bekapcsolva a radar. Szabad szemmel (tájékozódva) vezettem a hajót, meghajózva a (Margit) híd 60 méteres pillérközét – Idézte a Magyar Nemzet Jurij Csaplinszkij vádlott váratlan, egy tanúmeghallgatást követő felszólalását a Hableány-per csütörtöki tárgyalásáról. Mint írták, előzőleg az illetékes bíróság elutasította a Hableány-pert tárgyaló bírónő elfogultság miatti kizárására vonatkozó védői beadványt. A Hableány sétahajó elsüllyesztésével vádolt ukrán hajóskapitány a katasztrófa idején tapasztalt időjárási és látási viszonyokhoz fűzött megjegyzést. A sértetti képviselők egyfajta beismerésnek tartják a vádlotti hozzászólást. A vádirat szerint Csaplinszkij az általa kormányzott Viking Sigynnel azért küldte hullámsírba a Hableányt, mert az ütközés előtt öt hosszú percig nem figyelt. Maga a kapitány a perben azt állítja: nem látta az előtte, jobbra haladó magyar hajót. Az eddig lejátszott, a Sigyn utasai által az orrfedélzetről készített videófelvételeken azonban jól látható a Hableány, sőt az is, hogy egyre közelít hozzá a szállodahajó, és hallatszik az utasok sikítása és a kiabálások, hogy el fogják gázolni a kisebb hajót. Maga az ütközés és az elsüllyedés hét másodperce is pontosan látszik. A Fővárosi Törvényszéken tartott csütörtöki tárgyalás másik tanúja egy, a katasztrófa idején a térségben hajózó hajóvezető arról beszélt, hogy a tragédia előtt sem a Viking Sigyn nem adott le hangjelzést előzési szándékáról, és erre természetesen nem is érkezhetett tiltó válasz a Hableánytól. Egy nap híján két éve: 2019. május 29-én este a Margit híd két pillére között a norvég tulajdonú, ám svájci bejegyzésű Viking Sigyn szállodahajó nekiütközött a magyar Hableány sétahajónak, amely hét másodperc alatt elsüllyedt, fedélzetén harminchárom dél-koreai turistával és kétfős magyar legénységgel. Hét utast sikerült kimenteni, huszonheten elhunytak, egy koreai nő holttestét azóta sem találták meg. A Viking Sigyn ukrán hajós­kapitánya, Jurij Csaplinszkij ellen vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyez­tetésének vétsége és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt emeltek vádat. (