Késes támadás Franciaországban: életveszélyes állapotban az összeszurkált rendőrnő, a merénylőt lelőtték

Ijesztő adatot tett közzé az INSA közvélemény-kutató bő egy héttel a keletnémet Szász-Anhalt tartományban esedékes választás előtt.

Eszerint a jobboldali populista Alternatíva Németországért (AfD) átvette a vezetést a tartományban, 26 százalék voksolna a pártra, egy százalékkal többen, mint a közvélemény-kutatásokat évek óta kitartóan vezető kereszténydemokrata CDU-ra. Hogy ez a felmérés negatív szenzációval ér fel, azt több adat is alátámasztja. A 2016-os tartományi választás óta egyetlen alkalommal sem vezetett az AfD a CDU előtt, utóbbi számára a legrosszabb eredményt tavaly márciusban mérték, amikor 25-25 százalékon állt a két párt. De ez is csak ideiglenesnek bizonyult, júniusban-júliusban ugyanis már 14-15 százalék volt a CDU előnye, sőt, még idén április közepén is hét. Abban nincs semmi különös, hogy a keletnémet tartományokban az AfD jóval népszerűbb, mint nyugaton, de az AfD esetleges győzelmének nagyon is gyászos hatásai is lehetnek a szövetségi politikára nézve is, hiszen egy siker nyomán a jelenlegi 10-12 százalékos országos népszerűség emelkedhet a szeptemberi szövetségi parlamenti választásig. Az INSA felmérése azt mutatja, hogy az országos közvélemény-kutatások szerint megállt a CDU/CSU népszerűségcsökkenése, és a jobboldali kormánypártok már négy százalékkal vezetnek a Zöldek előtt. Mindez valójában inkább Annalena Baerbock, a környezetvédők kancellárjelöltjének tapasztalatlanságára vezethető vissza, semmint arra, hogy a közvélemény egyre inkább kezdene megbékélni a CDU/CSU kancellárjelöltjével, Armin Laschettel, akit áprilisban komoly belső csaták után tettek meg az uniópártok listavezetőjének. A kezdeti, hatalmas lelkesedés Baerbock iránt alábbhagyott, sokan már a 2017-es választás előtti helyzetet emlegetik. Akkor azután, hogy Martin Schulzot tették meg a szociáldemokraták kancellárjelöltjének, majd elnökének, szárnyalni kezdett az SPD népszerűsége, de a választáson már csak 20,5 százalékot kapott. Baerbock hibái között emlegetik, hogy egy parlamenti beszédében az SPD-nek tulajdonította a szociális piacgazdaság bevezetését, miközben ez a CDU-kormány élén 1963 és 1966 között álló Ludwig Erhard kancellár érdeme volt, de ami még nagyobb hiba volt: a Bundestag illetékes hatóságának nem számolt be 25 ezer eurós, az előző három évben összeszedett bevételéről, amelyet a Zöldek utaltak át számára. Bár nem ritka más pártok politikusai esetében sem, hogy ezekről a jövedelmekről később számolnak be, nem szerencsés, ha ezt a mulasztást olyan párt politikusa követi el, amely a közélet teljes tisztaságáért lép fel. Ezen ügyek miatt több felmérés szerint Laschetet már alkalmasabb kancellárjelöltnek látja a közvélemény Baerbocknál, de ez is viszonylagos: valójában egyikük sem népszerű. Amint azonban a Szász-Anhalt tartományban is végzett felmérés mutatja, ez a bizalmi válság nagyon veszélyes lehet, hiszen lehetőséget teremthet a kitörésre az AfD számára. Ez már csak amiatt is aggasztó, mert az utóbbi hetekben egyértelműen a jobbszélre pozícionálta magát a párt azzal is, hogy két szélsőséges politikust, Timo Chrupallát és Alice Weidelt tette meg listavezetőnek. Ha az AfD nyerne a CDU ellőtt jövő vasárnap, akkor az uniópártoknál egyre többen tennék fel a kérdést: valóban jó ötlet volt Laschetet megtenni kancellárjelöltnek? Nem kellene mégis Markus Söder bajor miniszterelnököt indítani, hogy az uniópártok elkerüljék a nagy leégést? Egy ilyen megoldásra ugyan minimális az esély, de továbbra is tagadhatatlan, hogy Angela Merkel távozásával óriási űrt hagy maga után.