Migráns sorsra jutottak a lisztkukacok – A kormány szerint a magyarok nem szorulnak rá a rovarevésre

Senki nem sérült meg az éjszakai hócsuszamlásban, de nagy volt a zűrzavar és az ijedtség.

Lavina és a rossz időjárás miatt vissza kellett fordulnia Varga Csaba erdélyi magyar hegymászónak, aki „tisztán”, pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül szerette volna megmászni a Mount Everestet, a világ legmagasabb hegycsúcsát. A Kalifa Alpin Csapat vasárnapi tájékoztatása szerint Varga Csabának nem esett baja, és már az alaptáborban van. Az összegzés szerint a hegymászó nepáli idő szerint éjfél körül műholdas telefonon értesítette a csapat vezetőjét, Sarhan Omart, hogy lavina zúdult a 6500 méteren lévő kettes táborra. Az ott tartózkodó mászókat

álmukban érte a hócsuszamlás, így nagy volt a zűrzavar és az ijedtség,

az erdélyi magyar hegymászó elmondása szerint senki nem sérült meg, azonban több sátor, így az övé is megrongálódott. Varga Csaba április 18-án érkezett meg a 8849 méter magas Mount Everest alaptáborába. Az egy hónapig tartó akklimatizációs időszak alatt két magaslati tábort épített ki 6500 és 7150 méteres magasságban. Az utolsó akklimatizációs körben elérte a 8000 méteres magasságot. Ezt követően a Mount Everest időjárását is jelentősen befolyásoló Tauktae ciklon két hétig ellehetetlenítette a csúcstámadást, amelyet szinte átmenet nélkül váltott a Yaas ciklon, amely szintén rengeteg csapadékot és erősen szeles időjárást vitt a hegyre. A Kalifa Alpin Csapat hegymászója végül szerdán elindult a csúcstámadásra annak reményében, hogy ha szűken is, de vasárnap-hétfőre megnyílik egy kedvező időjárási ablak és így még a szezon vége és a Khumbu-jégesés útvonalának felszámolása előtt teljesíteni tudja a csúcsmászást. Szerdán erős tempóban haladva el is érte a kettes tábort, ahonnan a rossz időjárás miatt sem csütörtökön, sem pénteken nem tudott tovább indulni. Pénteki bejelentkezésekor elmondása szerint már a sátorból is alig tudott kimenni a felgyülemlett hótömegtől, az éjjeli hócsuszamlás pedig még tovább rontotta az esélyeket. A csapat szabálya szerint a döntést a hegyen egyedül a mászó hozhatja meg, „azonban a kockázati tényezőket figyelembe véve mindannyian úgy éreztük, hogy az egyedüli felelősségteljes döntés a visszafordulás” – idézi a közlemény Sarhan Omar csapatvezetőt. Az elmúlt napokban átlagosan 30-40 centiméternyi hó esett és óránkénti 40-70 kilométeres volt a szél erőssége. Az éjjeli lavina megrongálta a kettes tábori sátrat és feltehetően a 3-as táborban sem jobb a helyzet, ráadásul a további lavinák kockázata is jelentős, főképp a Lhoce-jégfalon, ami a csúcsmászás következő szakasza lenne – tette hozzá. „Tekintve, hogy Csaba önállóan, serpa segítség és pótlólagos oxigén nélkül mászik, túlságosan nagy lenne az esély arra, hogy ilyen körülmények között akár felfelé, akár lefelé veszélybe kerül egy olyan magasságban, ahol senki nem tud segíteni rajta. A nyolcezres expedíciók mindig magukban hordozzák a kockázatot,

azonban ilyen szélsőséges körülmények között Csaba hazárdjátékot játszana az életével, ami meggyőződésünk szerint messze túlmutat azon, amit a sport és a hegymászás jelent” – fogalmazott a csapatvezető.

Varga Csaba vasárnap épségben visszatért az alaptáborba és hamarosan elindulhat Nepál fővárosa, Katmandu, majd onnan Budapest felé. A nepáli járványhelyzet és a lezárások miatt azonban még kérdéses, hogy mikor és milyen módon utazhat haza – olvasható a közleményben.

Rekordok dőltek

Számos rekordot megdöntöttek az elmúlt napokban a Mount Everest hegymászói: egy volt hongkongi tanárnő lett az első nő, aki a leggyorsabban jutott fel a világ legmagasabb csúcsára, egy 75 éves nyugdíjas ügyvéd a legidősebb amerikaiként hódította meg a csúcsot és egy kínai vak férfi az első ázsiai látásvesztett, aki a nepáli oldalról felért az Everestre. A 45 éves Cang Jun-Hongnak 25 óra 50 perc alatt sikerült feljutni a hegycsúcsra az alaptáborból. A hegymászók általában napokat töltenek a különböző magasságokban felállított táborokban az előtt, hogy csúcstámadásra indulnának. Május 11-i csúcstámadása a rossz idő miatt sikertelen volt. Cang egy nepáli nő, Phunjo Jhangmu rekordját döntötte meg, aki 2017-ben 39 óra 6 perc alatt jutott fel az Everestre. „Megkönnyebbültem, és boldog vagyok, mert nem rekorddöntésre készültem. Csak magamat akartam kipróbálni” – mondta a volt tanárnő újságíróknak. A 75 éves Arthur Muir május 23-án ért fel az Everestre. A hatszoros nagypapa 68 évesen kezdett hegyet mászni Alaszka és Dél-Amerika hegyeiben. Legfiatalabb unokája éppen akkor született, amikor megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát. 2019-ben fel kellett adnia a csúcstámadást, mert leesett egy létráról és bokáját törte. Nagyon kimerült a hegycsúcs megmászásában, mert a csúcstámadáskor igen rossz volt az időjárás. „Őszintén, meglepődtem, amikor felértem, nagyon fáradt voltam, hogy kiegyenesedjek a nagyon szeles és nagyon hideg időben” – mondta vasárnap katmandui visszatérése után. Muir előtt a 67 éves Bill Burke volt a legidősebb amerikai, aki feljutott a Mount Everestre.