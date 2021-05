2024-ig nem indul el a Fudan Egyetem építése

Az önálló miniszterelnök-jelölt nélküli szocialisták társelnöke arról beszélt, most az ellenzéki együttműködés a legfontosabb.

- jelentette ki a Szabad Európa Rádiónak adott interjújában az MSZP társelnöke. Tóth Bertalan ebben jelezte, Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelöltjük, aki ugyan egy másik párt tagja, ám a Párbeszéddel való együttműködésük elmélyült, ezért is döntöttek a főpolgármester személye mellett. Jelezte, az MSZP-nek és Párbeszédnek az egyéni körzetekben is közös jelöltjei lesznek. A pontos szám heteken belül el fog dőlni, de tervei szerint a választókerületek kétharmadában tudnak jelölteket állítani. Tóth Bertalan azt is mondta, egyelőre a listaállítás nincsen napirenden, hogy azon kik lesznek rajta, az az előválasztás után fog eldőlni. "Azok az alapértékek, amikre az MSZP előválasztási programja épül, nem változtak. Ebben ötvöztük a tradicionális szociáldemokrata politikát az újbaloldali és a zöld politikával. A munkavállalói érdekképviselet, a munkavállalói jogok erősítése, az alacsony bérek felzárkóztatása, a nyugdíjasok helyzetének javítása a hagyományos szociáldemokrata politikához kapcsolódik" - ezt már arra a kérdésre felelte a társelnök, hogy miben látja pártja baloldaliságát. Tóth Bertalan szerint az is garancia, hogy egyik párt sem tud hegemón szerephez jutni ebben az együttműködésben. Ha a sokféle társadalmi réteget képviselő pártok együttműködésben irányítanak, akkor olyan megoldások születnek, amik valóban jók az embereknek. Ez is azt jelenti, hogy valódi alternatívát tudnak kínálni számukra. Ugyanakkor Tóth Bertalan biztos benne, hogy az ellenzéki pártok egyikének sem az az elsődleges célja, hogy kitörjenek a kispárti létükből, egyúttal jelezte, hogy nem terveznek egyesülni a DK-val. Szerinte ellenzéki oldalon a legszervezettebb párt az MSZP, és optimista abban a tekintetben, hogy meg tudják győzni azokat, akik jelenleg bizonytalanok. A teljes interjút ide kattintva tudja elolvasni.