347,19 forinton az euró

Ezek szerint nem csak az édesapjuk vonzza mágnesként a közpénzt.

- derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. Eszerint a FEJÉR-B.Á.L. és az Épkar közösen húzhatja fel a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástárát, a kiírás szerint több, mint hétmilliárd forintért. A nyertes konzorcium már korábban is kapott milliárdos közbeszerzési megbízásokat, így a két cég majdhogynem összeszokott tandemet alkot. A hirdetmény egyébként rögzíti, hogy a nyerteseknek az első ütemben építeniük kell egy új épületszárnyat a levéltári raktárnak, aztán a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei Levéltára kap egy irodaházat. A második ütemben a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum épületének átalakítása kap hangsúlyt. Ezt felújítják, valamint a már meglévő könyvtár raktárépületét is renoválják majd. Az értesítőből kiderült az is, hogy az elbírálásnál előnyt jelentett, hogy a kivitelező a minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállást vállalt, összesen 24 hónapot. Egyúttal az is kiderült, hogy várhatóan további alvállalkozókat kell majd bevonni a projekt kivitelezése során. A beruházás mértékét az erről szóló, május elsején megjelent kormányrendelet egyébként közel 9,7 milliárd forintban maximalizálja.