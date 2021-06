Százmillió forintos kárt okozott a sátoraljaújhelyi vonatbaleset (fotók)

A helyreállítás még napokig eltarthat.

Tart a műszaki mentés – amely még napokig eltarthat –, de korlátozottan már közlekedhetnek a vonatok Sátoraljaújhelynél, ahol kamionnal ütközött és kettészakadt egy személyvonat hétfő este egy vasúti átjáróban. A vonat és a teherautó roncsai még a helyszínen vannak, és vélhetően pár napig még ott is maradnak. A Mávinform tájékoztatása szerint kedden, hogy a Szerencsről hétfőn 20.21-kor Sátoraljaújhelyre indult személyvonat a végállomásra érkezés előtt, 21.10-kor egy kamionnal ütközött. A vonat kettészakadt és az egyik kocsi kisiklott, leszakadt a felsővezeték, a sorompó oszlopai kidőltek, a biztosítóberendezés kábele, az átjáró és a pálya is megrongálódott. A vonaton három utas és három vasutas tartózkodott. Közülük a mozdonyvezető súlyosan, de nem életveszélyesen sérült meg, őt kórházba vitték. A kamion orosz-észt állampolgárságú sofőrje könnyebben sérült meg. A baleset idején az átjáróban működött a fénysorompó.

Kedden a helyszínen Biber Anett, a MÁV-Volán-csoport szóvivője a baleset történéseit felidézve azt mondta: a mozdonyvezető minden tekintetben az előírtaknak megfelelően járt el, ezen a pályaszakaszon az előírt sebesség óránként 80 kilométer, ennél azonban a szerelvény kevesebbel haladt.

Mint mondta: a balesetben a három részből álló motorvonat első része kisiklott, a többi kocsi a síneken maradt, az egész szerelvény ketté szakadt. A baleseti helyszínelést kedd hajnalra fejezték be, a műszaki mentés még tart.

A Mávinform korábbi közleménye szerint a baleset utáni helyreállítás akár több napot is igénybe vehet. Április 20-án Újfehértónál történt egy tragikus vonatbaleset . Akkor egy ember meghalt, hatan pedig megsérültek , amikor egy traktor a tilos jelzés ellenére behajtott a vasúti átjáróba és összeütközött két arra haladó vonattal. A mezőgazdasági vontató előbb a Debrecenből Záhonyba tartó személyvonattal ütközött, majd a roncsot a másik vágányon a Záhonyból Püspökladányba tartó személyvonat is elgázolta. A balesetben a vontató sofőrje vesztette életét. Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija teljesen, a harmadik kocsi részben lefutott a sínekről, míg a negyedik vagon a síneken maradt. A másik vasúti szerelvénynek csupán a mozdonya károsodott. A két szerelvényen összesen mintegy húsz utas tartózkodott. A szakaszon a teljes helyreállítás május 5-re fejeződött be.