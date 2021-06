Füstölögnek az európai Zöldek a magyar helyreállítási terv miatt

Az állományból sokan tanfolyamokra járnak, hogy mielőbb leszerelhessenek - ez derült ki az érintettekkel folytatott beszélgetéseinkből.

- Tényleg komolyan gondolkodom rajta, hogy itt hagyom ezt az egészet és elmegyek inkább börtönőrnek! Ott is rommá kellene dolgoznom magam, de legalább egy százassal több a fizetés – fakadt ki lapunknak egy rendőr őrmester. Több ezer kollégájához hasonlóan ő is részt vett a rendvédelmi szakszervezetek felmérésében, melynek végeredménye szerint a Belügyminisztériumhoz tartozó hivatásos állomány hetven százalékában felmerült a pályaelhagyás. - Ez a szám azért csalóka, a papír sok mindent elbír. De ha a lehetőségeit nézi az ember, már kevésbé ugrál – jegyezte meg az eredményről egy hét éve szolgálatot teljesítő rendőr. Hozzátette ugyanakkor, hogy több kollégája is tanfolyamokra jár, burkolónak vagy éppen asztalosnak tanulnak, s ha végeznek, illetve, ha a helyzet is megengedi, leszerelnek. Jelenleg a veszélyhelyzetre hivatkozva nem egyszerű kilépni a rendőrségtől, katasztrófavédelemtől vagy a büntetés-végrehajtástól. Korábban elegendő volt jelezni, hogy nem járulnak hozzá a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez, vagyis, hogy a szolgálati törvény szerint lehallgathassák nemcsak őt, de a családi kapcsolatait, barátját, barátnőjét, szüleit, rokonait. A pandémia miatt azonban ez a lehetőség megszűnt, így aki le akar szerelni, más kifogást kell keresnie. Az egyik a párttagság, ugyanis a törvény szerint a rendvédelmisek nem lehetnek semmilyen politikai párt tagjai, a másik a külföldi lakcím, ugyanis a jogszabály kimondja, magyarországi állandó bejelentett lakhellyel kell rendelkezniük. - Alapvetően szánalmas ez az egész: miért kényszerítenek valakit szolgálatra, ha nem akarja. A létszámhiányt nem így kellene megoldani - magyarázta egy rendőr. Hiába az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kampánya, a rendőrségtől bő háromezer, a bv-intézetekből több, mint ezer szakember hiányzik. - Mert gyalázatos a pénz – indokolta egy közlekedési rendőr. – Nekem 11 év szolgálat után a pótlékokkal és a túlórával együtt 220 ezer forintra jön ki egy hónap, de egy frissen felszerelő egy városi kapitányságon bruttó 250 ezret kap, ami 150-160 ezer forint nettó. Ennyit egy gyárban betanított munkásként is meg lehet keresni, és nincs ennyi túlóra, kiszámíthatatlanság, stressz. Hasonló összeget kap egy frissen beöltöző tűzoltó is, s a megalázó summa nemcsak állandó fizikai igénybevétellel, de a gyakran nem megfelelő munkakörülményekkel párosul. - Az ember kénytelen elfogadni, hogy a zuhanyzó és a mellékhelyiségek penészesek, az ágyakon nem lehet pihenni, de megszokni nem lehet – magyarázta egy tűzoltó. – Ehhez jön még az anyagi megbecsülés hiánya: még albérletbe sem tudunk kiköltözni a barátnőmmel, a szüleinél lakunk, s reményünk sincs, hogy a közeljövőben saját lakásunk legyen. - Noha rendszeresen belebegtetik az életpályamodellt, a fiataloknak nem perspektíva a rendőrség – jegyezte meg egy negyvenes évei közepén járó rendőr. – Korábban a szolgálati törvény kínálta lehetőségekkel, mint a korkedvezményes nyugdíj, a lakhatási és utazási támogatás a "céghez" lehetett csábítani az embereket, ám ezeket szépen eltörölték. A Zsaruellátó blogon keresztül több, rendvédelemben dolgozóval is tudtunk beszélni. Egy vidéki, jelenleg még aktív, ám már leszerelésre készülő tűzoltó szerint jelenleg is az állomány nagyjából tizede az, akik már elindították a szolgálatból való kilépés folyamatát. Ő közel egy évtized szolgálat után döntött úgy, hogy otthagyja a tűzoltóságot. Elsősorban a fizetése miatt kell, hogy váltson: családja lett, gyereke, lakáshitelt vett fel, így a tűzoltóság mellett kénytelen másodállást vállalni az építőiparban. Szerinte a testületből úgyszólván mindenki fusizik. Ha nincs pótlék, úgy nagyjából nettó 170 ezer forintot kap. Ilyen-olyan pótlékot persze vannak, ám érdemlegesen az ünnepi pótlék tudja feljebb tornászni a fizetést, ám ennek komoly ára van: ő például évek óta nem töltötte otthon, családjával a karácsonyt. Közben egy gyári ismerőse nyolc általános végzettséggel csomagol egy gyárban és nettó 200-240 ezret visz haza úgy, hogy napi nyolc órát dolgozik minden különösebb felelősség nélkül. Ő viszont a másodállással együtt havi több mint 300 órát kénytelen dolgozni, hogy kijöjjön az innen-onnan kapott fizetéséből. Volt olyan hét, amikor összesen öt órát volt együtt a feleségével és a gyerekével. Szabadnapot sem igazán tud kivenni, mivel a létszámhiány miatt gyakorlatilag kötelező túlszolgálatot vállalni, amelyeket a szabadidejükben teljesítenek, így viszont a ki nem vett szabadnapjaik is csak halmozódnak. A szűkös fizetés és a megbecsülés hiánya miatt döntött úgy egy másik interjúalanyunk, hogy tavaly – nyolc év szolgálat után – leszereljen. Szerinte mára gyakorlatilag a teljes testület mellékállásban dolgozik, mivel a létszámhiány miatt a vezetőség szemet huny a rendőrök fusizása felett, holott régebben ezt szigorúan tiltották. Így nemrégiben egy lakásfelújításnál az egyik volt kollégájával találkozott, aki elmesélte: ő is már csak arra vár, hogy végre beinduljon jobban az építőipar, így teljes állásban csak azzal foglalkozhasson. Egyelőre még nem akar távozni a rendőrségből az a forrásunk, aki nemrégiben végezte el a rendőriskolát, ám a jövőt igencsak borúsan látja, és nem fogadna arra, hogy jövő év júliusáig, amikor lejár a kétéves szerződési visszafizetési kötelezettsége, nem megy el végleg a kedve a hivatástól. Mint mondja, az eredetileg 60 fős évfolyamukból négyen már távoztak, ám szerinte az évfolyam 90 százalékának máris elege van. A gyatra fizetés miatt szerinte is szinte mindenki másodállást kell, hogy vállaljon, még úgy is, hogy ehhez egy hosszas engedélyezési procedúrára van szükség. A szűkös anyagiak mellett legalább akkora probléma, hogy a frissen végzett rendőrök az iskola után a kapitányságokon kiábrándítóan pocsék szakmai légkörrel szembesülnek. Mint mondja: a probléma veleje, hogy eltörölték a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét, így a testületben kényszerből bennmaradtak az idős, kiöregedett tisztek, akik másképpen már régen távoztak volna a pályáról. Ebben a légkörben a fiatalabb, dinamikusabb rendőrjelöltek – mint fogalmazott - „hozzáöregednek” az állományhoz. Aki tisztnek megy, az jobbára menekülőútnak szánja a továbbtanulást, mivel később a járőri fizetés dupláját keresheti meg. Már, aki el tud menni tanulni. Forrásunkat ugyan érdekli a szakma, és hivatástudatból menne a tiszti iskolára, ám őt a felettesei egyelőre nem engedték a tiszti iskolára. Szerinte egyértelmű, hogy a súlyos munkaerőhiány miatt nem engedik őt beiskolázni.

Az emberek ki vannak facsarva