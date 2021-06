Egy kisebb országnyit zsugorodtak már az izlandi gleccserek

Már ügyesen mozog és a gyümölcsöket is kóstolgatja a hathetes fiúcska.

Ritka - a kipusztulás szélén álló - makiféle vörös vari (Varecia rubra) született a Nyíregyházi Állatparkban. A park állatorvosai kedden vizsgálhatták meg először a most hathetes hím utódot, amely féreghajtót és oltást is kapott – közölte Révészné Petró Zsuzsa oktatási osztályvezető. A tenyészpár az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett a nyírségi megyeszékhely látványosságába, a 15 éves nőstény cseh, míg 16 éves párja francia állatkertből. A varikölyök a felnőttekhez hasonló ügyességgel mozog kifutója mászófelületein és az anyatej mellett már kóstolgatja az édes lédús gyümölcsöket is. Szemének színe az első két hétben kék volt, majd sárgává változott, vörös mintázata a fák lombkoronájában kiváló rejtő színt biztosít számára.

A Madagaszkár szigetén őshonos vörös vari a makifélék családjának legnagyobb termetű faja. Testhossza a farkával együtt 110-120 centiméter, súlya 3-4,5 kilogramm között változik. Nappal aktív állat, elsősorban a fák lombkoronájában tartózkodik, ahol előszeretettel fogyasztja a gyümölcsökből, magvakból és nektárból álló táplálékát. A többi makifajtól eltérően nem hordozza kicsinyét a testén, hanem a saját maga építette fészekben hozza világra száznapnyi vemhesség után fejletlen utódját, a kölyök másfél-két hetes korában merészkedik ki először a biztonságot nyújtó menedékből. A faj kommunikációjában a vizuális és szagjelek mellett a hangjelzések a legfontosabbak:

olyan harsogó kiáltásuk van, mint egy horrorfilm hangeffektusai.

A faj a különleges nevét a bennszülöttektől kapta. Napimádó szent állatnak, „vari candanas”-nak nevezték őket, mivel előszeretettel sütkéreznek úgy, hogy arcukat a nap felé fordítják. Szent állat mivoltuk évszázadokig védelmet nyújtott nekik élőhelyükön, ám a civilizáció megszüntette ezt a védettséget, napjainkban az orvvadászat és élőhelyeik erőteljes csökkenése miatt állományaik drasztikusan csökkennek. Jelenleg a Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetett fajok között tartja számon, ezért is fontos a zárt tartási körülmények közötti koordinált tenyésztésük.