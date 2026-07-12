Rövidesen kettészakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterzét már csak egy keskeny jégsáv tartja össze. A gleccserek, s nem mellesleg az emberiség sorsát a helyi klíma, a csapadékmennyiség és a légszennyezés együttesen határozza meg.
A jelentés szerint 2100-ra akkor is tömegük egyharmadát vagy akár 50 százalékát veszíthetik el a gleccserek, ha a globális felmelegedést az iparosodás előtti szinthez képest sikerül 1,5-2 Celsius foknál megállítani. A himalájai gleccserek a világ legfontosabb folyórendszerei közül tízet látnak el vízzel, köztük a Gangeszt, az Indust, a Sárga-folyót, a Mekongot és az Iravádit. Ezek a folyórendszerek közvetlenül vagy közvetve több milliárd ember élelmiszer-, energia- és bevételi forrását jelentik.
A gleccserek összeomlása felgyorsíthatja a klímaváltozást is.
A kutatók legfrissebb számításai szerint a csökkenés majdnem harmada 2000 óta következett be.
A korábban 46 focipálya méretű gleccser már három pályányira zsugorodott. Ez történik a Himalájától Svájcig a gleccserekkel, ami súlyosan veszélyezteti a vízellátást.
A fontos vízforrást jelentő gleccserek elapadása hosszabb távon víz- és élelemhiányhoz vezethet.
A Dolomitokban lévő Marmolada-gleccser 15-20 éven belül akár el is tűnhet.
A klímaváltozás következtében eltűnhetnek a gleccserek a hegyláncról, ami egyrészt jelzi a tengerszint emelkedését, másrészt drámai hatással jár többek között az ivóvízforrásra és a vízenergiára is.
Akár négyszer nagyobb is lehet a legnagyobb, 1,3 méteres tengerszintemelésre képes gleccserek jégvesztesége, mint amennyire korábban számítottak.
Annyi víz olvadt ki belőlük az elmúlt 60 évben, amennyivel a Boden-tavat fel lehetne tölteni.
A világszerte több mint 29 ezer négyzetkilométeren elterülő gleccserek lassabban olvadnak.
Évente 280 milliárd tonna jeget veszítenek a gleccserek, 35 százalékkal járulnak hozzá a globális tengerszint-emelkedéshez, és ez 75 millió ember vízellátását zavarhatja meg.
Újabb rekordokat döntött a gleccserek olvadása: idén a jégtömegük 2 százalékát vesztették el. Az előrejelzések szerint 2050-ig az összes kis gleccser eltűnhet Svájcban.
Fallal vennék körül a jég olvadásának leginkább kitett antarktiszi régiókat, hogy elkerülhető legyen a tengerszint megemelkedése - ezt tartalmazza egy új tanulmány, amelynek készítői szerint óriási erőfeszítésekre lenne szükség, hogy a felmelegedés hosszútávú - akár évszázadokban mérhető - következményeit el lehessen kerülni.
Fjordok, gleccserek, vadregényes tájak, végtelen prérik. Ez is Kanada, amelyről a legtöbb embernek a juharszirup és a jégkorong jut eszébe. Ám az ország ennél sokkal többet, sok természeti és kulturális kincset kínál.
A világ különböző tájainak gleccsereiből vett jégmagmintákat raktároznak el a kutatók a következő néhány évben az Antarktiszon egy új projekt keretében. A mintákat később a globális felmelegedés okainak és hatásainak tanulmányozására akarják használni.
Az 1950-es évek óta több mint 7600 négyzetkilométer területről fogytak el a gleccserek Kínában, elsősorban Tibet vidékéről, ami 18 százalékos csökkenésnek felel meg - számoltak be kutatók a Hszinhua hírügynökségnek.