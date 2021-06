Az ország „bérből és fizetésből élő” vezetői az udvaron egyeztettek a jövő évi költségvetésről

A tavalyi tulajdonos- és szerkesztőségcsere nyomán jelentősen megcsappanhatott az olvasók bizalma egyben pénzügyi támogatása is.

Az Index kiadójának saját tőkéje közel 101 milliós mínuszba fordult, ez azt jelenti, hogy az Index.hu Zrt.-nek nincs annyi tőkéje, mint amennyi törvényileg elvárt lenne. Továbbá adózott eredménye alapján a vállalat veszteséges is: nem kevés mínuszt, 277 millió forintos veszteséget hoztak össze – írja a cég tavalyi pénzügyi beszámolója nyomán a Media1 . Kiemelték, az előző évi 1,24 milliárdról 1,16 milliárd forintra, 7 százalékkal csökkent a cég nettó árbevétele, és bár további 133 millió forint egyéb bevételre is szert tett, de ez utóbbi 42 százalékkal elmaradt az előző évi egyébnek címkézett bevételektől. A Media1 szerint a beszámoló kiegészítő mellékletéből ugyan nem derül ki, de az egyéb bevétel minden bizonnyal az olvasói támogatásokból adódhatott, mely az Index tavalyi szétesése és tulajdonosváltása után az olvasók bizalomvesztése miatt megcsappant. Az összbevétel a kisebb árbevétel és a kisebb egyéb bevételek miatt így több mint 12 százalékkal csökkent egy év alatt. Pedig 2019-ben még viszonylag jól ment a szekér: akkor a vállalat 61,5 millió forint nyereséget termelt az akkori tulajdonos, a Magyar Fejlődésért Alapítvány számára. Felidézték, az Index.hu Zrt. tavaly került fele részben Vaszily Miklós , a TV2 Zrt. elnökének tulajdonába, a másik tulajdonos Ziegler Gábor. Vaszily az Index mellett tulajdonos a tavalyi alapítású, a csonka évben ugyancsak komoly veszteséggel működő, Mészáros Lőrinc pénzén létrehozott Pesti TV-ben is . Tavaly nyáron az Index teljes szerkesztősége felmondott , miután az akkori főszerkesztőt, Dull Szabolcsot menesztették. Ezt követően új stábot toboroztak.